Top scorer? Mám radši náš čistý dres, říká pětibodový Marcinko | iSport.cz

V domácích odvetách jste parádně odčinili první dva bezbrankové duely (Lahti 0:1 a Minsk 0:2) a zůstáváte ve hře o postup. Panuje spokojenost?

„Chtěli jsme se vrátit nazpátek do hry ve skupině a to se nám i podařilo. Cíl byl vyhrát první zápas doma s Finy a to se nám vydařilo. I teď jsme věděli, že potřebujeme vyhrát. Bylo to vítězství, které jsme potřebovali získat.“

Vypadalo to, že jste proti Minsku začali přesně tak, jak jste odehráli druhou půlku proti Finům, kdy jste z 0:3 otočili na 5:3.

„To byl náš plán, navázat na konec duelu s Finy. Nebo na ty dvě třetiny, které jsme s nimi odehráli skvěle. Myslím, že se nám to i vydařilo, i když ty dva inkasované góly v oslabení nás samozřejmě mrzí. Byly celkem zbytečné, ale stává se a můžeme se z toho poučit. Jsme rádi, že jsme proměnili šance, které jsme měli. Ale bylo jich víc, musíme na tom pracovat.“

Dva zápasy jste byli bez gólu, najednou jste jich stejných soupeřům nasázeli dvanáct. V čem byl rozdíl?

„Pracovali jsme na tom v tréninku. Ono to tak bývá, že se to otočí, když tomu jdete naproti a makáte, zlepšujete se. Ale stále jsou to jen dva zápasy, ve kterých jsme uspěli, čekají nás ještě dva (proti švýcarskému Laussanne). Mezitím bude extraliga a na tu se teď zaměříme.“

Jste na ni dobře připraveni?

„Já věřím, že ano. Důležité bylo, že jsme dávali góly a prosazovali se v šancích. Z toho pramenily i nějaké ty přesilové hry. Když jsme aktivní, tak šance přicházejí a po nich i góly. Před tím nám to, co se týče střelecké potence, vůbec nešlo. Jsme rádi, ale na vavřínech nezaspíme.“