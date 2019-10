Jak je na tom český koeficient v Lize mistrů? Znovu hrozí ztráta místa | iSport.cz

V základní skupině získávají kluby do koeficientu stejně bodů jako do tabulky, tzn. za výhru v základní hrací době tři, za výhru v prodloužení či po nájezdech dva atd. V play off jsou za výhru také tři body, za remízu po základní hrací době pak jeden bod. Za postup do play off a každý další postup se uděluje bonusový bod. Celkový součet bodů všech týmů z jednotlivé soutěže se pak vydělí počtem odehraných zápasů a tím vznikne konečné číslo. Podle něj pak ligy dostávají body do koeficientu (nejlepší 100 bodů, druhá 95 bodů atd.). Koeficient se počítá za poslední čtyři sezony a každým ročníkem se snižuje jeho hodnota (v současnosti 2019/20 – 100 %, 2018/19 – 75 %, 2017/18 – 50 %, 2016/17 – 25 %). Od aktuálního ročníku se mírně změnilo nasazování týmů ze soutěží, a to následovně: mistr ligy, vítěz základní části, druhý v základní části, třetí v základní části atd.