Pohled do zákulisí hokejové Plzně: Gulaš nespí, tatranky jen pod pultem | iSport.cz

Hráči při mítinku sedí a poslouchají. Po něm trenéři s některými probírají speciálně přesilovky. „Už den předem se podíváme na video, uzpůsobíme trénink. V den utkání si řekneme, co a jak, rozebereme soupeře do detailů. Pak hlavně záleží, jak se to přenese na led,“ líčí trenér Ladislav Čihák • Barbora Reichová (Sport)