Frodl po těsné prohře Plzně: Remíza by slušela víc, ale nic není ztracené | iSport.cz

Vyrovnanou bitvu rozhodl švýcarský soupeř z Lausanne v závěru třetí třetiny. „Nevím, co se tam stalo. Ujel sám na bránu a propadlo to tam,“ líčil plzeňský gólman Dominik Frodl po porážce 1:2 v prvním osmifinále Ligy mistrů. V odvetě, která se hraje příští úterý ve Švýcarsku, počítá opora Škodovky s jediným - vítězstvím.

Nastoupili jste v hodně slátané sestavě, přesto bylo utkání hodně vyrovnané. Viděl jste to stejně?

„Šance byly na obou stranách, ale myslím, že na utkání bylo trošku znát, že o něco jde, nikdo nechtěl dostat gól, na začátku nebo i za stavu 1:1. Občas to bylo ze zabezpečené obrany. Bohužel druhý gól dali oni, ale výsledek do odvety není ztracený, i když remíza by tomu slušela víc. Musíme vyhrát, doufám, že se to povede.“

Rozhodlo, že soupeř využil jedinou přesilovku a vy tu svoji ne. Co se tam stalo?

„Ten gól nebyl ani přesilovkový, nevím, co se tam stalo. Najednou ujel a dal gól. Ale možná i trošku naše smůla, že tam nebyl nějaký odraz od nás, měli jsme hodně střel od modré čáry. Jenže jsme víc gólů nedali. Lausanne na nás celý zápas čekalo ve středním pásmu. Neměli tolik střel, ale co si vytvořili, snažili se hrát do prázdné brány. Měli plno takových pološancí, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Uvidíme, s čím přijdou u nich.“

Po druhém inkasovaném gólu vás trenéři odvolali. Byl jste překvapený, když každá trefa může hrát roli?

„Popravdě jsem s tím vůbec nepočítal. Stál jsem v bráně a kluci na mě řvali. Rychle jsem si spočítal, že jich je tam šest. Ale jak se to říká, kdo nic nezkusí… Kdyby to vyšlo, jsou trenéři za bohy, kdyby ne, hůř pro nás do odvety. Ale my jsme měli tři solidní střely a pak už trenéři vycítili, že by bylo lepší, abych se vrátil do brány.“

Do Lausanne pojedete vyhrát, co k tomu bude klíčové?

„Můžeme předvádět stejnou jako tentokrát, nebylo to vůbec špatné. Samozřejmě, dali jsme jeden gól, což je málo, ale věřím, že se zvedneme. Máme bohužel hodně zraněných hráčů, možná jsme míň gólů dávali, ale zase míň dostávali. Věřím, že v Lausanne vyhrajeme, nic jiného nemůže být.“

Nastoupili jste po reprezentační přestávce. Prospěla vám, nebo vám na začátku chyběla rozehranost?

„Ta pauza nebyla zase tak dlouhá, možná kdybychom neměli úterý, byla by ještě o tři dny delší a bylo by to možná víc znát. Byl to kvalitní zápas, může to být výhoda, že půjdeme v pátek líp připravení na derby, které chceme zvládnout.“

A jaké je hrát play off v listopadu?

„Stejné jako ho hrát v březnu, v dubnu, na konci sezony. Je to prostě jiná soutěž.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:26. Pour Hosté: 37:56. Vermin, 56:41. Genazzi Sestavy Domácí: Frodl (Micka) – Moravčík, Vráblík, Houdek, Čerešňák, Budík, Kaňák – Malát, Kracík (A), Gulaš (C), Kantner, Vlach, Pour, Straka (A), Kodýtek, Eberle, Kolda, Němec, Rob Hosté: Stephan (Boltshauser) – Frick, Lindbohm, Junland, Heldner, Genazzi (A), Nodari, Traber, Oejdemark – Kennins, Emmerton, Bertschy, Herren, Jeffrey (A), Vermin, Almond, Jooris, Moy, Leone, Froidevaux (C), Antonietti Rozhodčí Daniel Rencz (HUN), Kristian Nikolić (AUT) – Jiří Ondráček (CZE), Josef Špůr (CZE) Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5360 diváků