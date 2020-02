Švédský kolos jménem Frölunda: proč dominuje v Lize mistrů? | iSport.cz

Čirá radost. Z reakcí hráčů Frölundy bylo patrné, že další titul pro nejlepší evropský tým rozhodně není rutinní záležitostí. „Ve finále to bylo obzvlášť těžké. Především kvůli fantastickým fanouškům Hradce,“ řekl mladý forvard Samuel Fagemo. Trefil to přesně. Hlavní překážkou byli fandové, na ledě totiž Švédové vládli až do závěrečné sirény. Bylo z toho vítězství 3:1. Co vlastně stojí za tím, že byla Frölunda schopná ze šesti ročníků Ligy mistrů hned čtyři vyhrát?

Koncepce. To slovo ve sportovním prostředí létá často, ale málokdy se opravdu převede do reality. Neplatí to ale v případě Frölundy. Když už si na svůj náhrdelník navléknete čtvrtý vítězný korálek z Ligy mistrů, něco děláte správně. „Máme systém, který funguje v celém klubu a v těžkých situacích se mu neustále věří. Je to zásluha především trenérského štábu a kouče Rönnberga. To on sestavil tuhle vítěznou partu,“ řekl při oslavách v kabině americký útočník Ryan Lasch, největší ofenzivní eso Frölundy.

Ano, trenér Roger Rönnberg je hlavní důvod, proč je tým z města Göteborg tam, kde je. Předtím, než v roce 2013 převzal trenérské velení, byl klub znám tím, že kupoval starší a hotové hráče za velké peníze a čekal okamžitý úspěch. Rönnberg zajetý koncept změnil. Měl zkušenosti s mladými hokejisty, předtím vedl švédskou dvacítku, a tak vsadil na vycházející talenty z klubové akademie. Co to přineslo, bylo vidět v Hradci. Rozdíl ve věku na základě hokejových dovedností nepoznáte. Puk je spíše kamarádem, kterého se hráči nebojí. A bruslařské dovednosti? Pastva pro oči.

Jeden z produktů této hokejové líhně je Samuel Fagemo, nejproduktivnější hráč posledního mistrovství světa juniorů. Ve finále Champions Hockey League hrálo devatenáctileté křídlo v druhém útoku. I on byl jedním z klíčových mužů při obratu zápasu, kdy se Hradec dostal do vedení, ale Frölunda během tří minut nasázela tři branky a bylo vymalováno. „Zareagovali jsme skvěle. Nepanikařili jsme, věděli jsme, čeho jsme schopní. Ty tři minuty na konci první třetiny rozhodly zápas. Pomohly nám přesilovky, tam jsme se chytili a zatlačili soupeře. Vyústilo to ve tři góly. Klíčová pasáž finále,“ řekl Fagemo.

Právě přesilovky byly v podání Frölundy smrtící. V každé z nich byla schopná hradecké hokejisty zamknout a ždímat je, co to šlo. Hradečtí se z dvouminutového kolotoče ještě další dvě minuty oklepávali. I tak získávali Švédové půdu pod nohama. „Některé situace, třeba přesilovky, jsme si cvičili den před zápasem, ale času bylo málo. Trochu času jsme strávili i u videa, ale trenéři nám říkali, ať věříme tomu, co nám dlouhodobě funguje. Žádné velké změny jsme nedělali,“ dodal Fagemo.

V podobném duchu mluvil další švédský forvard Patrik Carlsson. I on potvrzoval, že Frölunda se vzhledem k náročnému programu rozhodla spíše pro šablony, které má dlouhodobě zajeté. „Neimprovizovalo se, ale ani jsme nepoužívali strategie určené speciálně na Hradec. Trenéři nás za dva dny nechtěli zavařit mnoha změnami, to by asi ani nedělalo dobrotu.“

Strategie vyšla. Frölunda se spolehla sama na sebe a vytasila se i s aktivním napadáním, které Hradci dělalo obrovské potíže. Sečteno a podtrženo, vítězství 3:1 a čtvrtý titul v CHL. Tady se logicky nabízí otázka, zda to pro hráče ještě vůbec něco znamená.

„Nuda to pro nás rozhodně není. Jsme rádi, že jsme to zvládli a že si teď můžeme vychutnat vítězné oslavy, protože to bude velké. To, že je to už počtvrté, na tom nic nemění,“ řekl Carlsson těsně předtím, než šatnu vítězů zalila vydatná sprcha šampaňského. Právě na všeobecném veselí bylo jasně vidět, že hráči Frölundy úspěch prožívají naplno. Žádný rychlý odjezd, ale zpěv a radovánky. A jsou naprosto zasloužené. Stejně jako pohár pro šampiona Ligy mistrů, který se v této kabině objevil již počtvrté.

Finále Ligy mistrů 2014/15 Luleå - Frölunda 4:2 2015/16 Frölunda - Oulu 2:1 2016/17 Frölunda - Sparta 4:3pr. 2017/18 Jyväskylä - Växjö 2:0 2018/19 Frölunda - Mnichov 3:1 2019/20 Frölunda - Mountfield HK 3:1