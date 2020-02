Finále Ligy mistrů byla dobrá lekce: Mysli jako Frölunda | iSport.cz

Namalovat si šablony a hrát jako Frölunda? To není zase tak velký problém. Jenže zkuste myslet jako ona, to je zásadní věc. Musí vás bavit, jak k finále Ligy mistrů přistoupila. Nebylo to tak časté zaprděné české myšlení, že zásadní je neriskovat. Když něco umím, tak to přeci prodám, ne? Vyhraju, chci dát gól, aktivitou ze soupeře vysaju energii. Přesně taková Frölunda se ukázala v Hradci.

Vidět tenhle zápas bylo víc než všechny knížky a manuály. Vlastně jste neřešili, jestli se na ledě toulá první švédský útok nebo ten čtvrtý. Nezáleželo na tom. Prostě síla a tečka. Těžko se dá Hradci vyčítat, že měl být ve finále rychlejší, tvrdší, silnější. Padl s kvalitou, dostal kondice od pana profesora.

V sezoně Ligy mistrů načerpal obrovské zkušenosti, které už asi nikam dál neposunou Radka Smoleňáka nebo Petra Koukala. Ale mohou se významně podepsat na Radimu Šaldovi, Radovanu Pavlíkovi a dalších. Je velký úspěch, že Hradec dokázal vystrčit z evropské soutěže Mannheim, Zug i Djurgaarden. Ve finále pak poznal, co znamená pojem absolutní kvalita. Záleží, jak s lekcí naloží.

Moc mi nevoní názor trenéra Vladimíra Růžičky, který říkal po semifinále s Djurgaardenem, že obecně české hráče podceňujeme, protože je doma větší kvalita, než si myslíme. Spíš je mi bližší pohled reprezentační trenéra Miloše Říhy, který hradecký postup do finále glosoval se střízlivým nadhledem, že výjimečný hráč dovede výjimečný výkon vytáhnout opakovaně v krátkém sledu po sobě. Ne jednou a pak nic. Ale to samé, co Hradec zvládl předvést s Djurgaardenem, chce vidět i proti Olomouci a Karlovým Varům. Přesně toho Mountfield v tuhle chvíli schopný není. Čeká ho ještě práce.

Frölunda v přímé konfrontaci mohla ukázat směr. A neřešte jenom výkon, berte klub jako celek, vnímejte jeho myšlení. České kluby se kolikrát klepou, že vychovají až příliš dobrého hráče, ze kterého moc mít nebudou, protože vám klenot frnkne do NHL. Ano, to je pravda. Frnkne. Jenže třeba Frölunda tohle vnímá jinak, neskuhrá, že Rasmus Dahlin hraje za Buffalo, chlubí se tím, že mladého beka dovede takhle zlepšit a je to i reklama, důvod, proč rodiče do akademie svého syna umístí. Tenhle klub funguje. Například i proto vrátilo Los Angeles zpátky Samuela Fagema místo toho, aby šel hrát na farmu. Klub NHL ví, že ve Frölundě neudělá krok zpátky, spíš se zase posune.

Vzpomínám na rozhovor šéfa švédské akademie pro deník Sport o Rasmusi Dahlinovi. Mluvil o tom, jak je důležité nechat mladé hráče chybovat, nedusit v nich nápady. No a takhle to dopadá, když se z chyb poučí. Všichni hráči Frölundy umí být kreativní a puk je jejich přítel za každé situace. Hezký pohled. Hradec byl na vynikající stáži, která trvala 60 minut. Když si z ní nic nevezme, asi ho to nepoloží. Ale pokud si vytáhne, co ho může posunout dál, neublíží mu to.