Sparta k sobě lákala pikantní posilu! Červenka měl zájem, jenže...

Top hráči se do Sparty dřív nehrnuli. Raději volili jiné adresy, víc v ústraní. V posledních letech se to však zejména příchodem nového vedení změnilo. Manažeři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou vyzbrojili Spartu silnými kalibry. Nezaháleli ani přes léto. Prodloužili klíčové borce, další přivedli. A daleko nebyl ani granát v podobě podpisu Romana Červenky či zvučného brankářského jména!

Na radaru měli spoustu velkých jmen. To zřejmě největší? Účastník tří olympiád a osmi mistrovství světa Roman Červenka. Podle informací Sportu měl útočník o angažmá ve Spartě zájem, proti však byla rodina, která si přála zůstat ve Švýcarsku.

„V lednu, před koncem přestupního období, jsme zjišťovali, jaké jsou Romanovy plány. Nebylo totiž jasné, zda podepíšeme prodloužení kontraktu s Vladimírem Sobotkou a sháněli jsme případného dalšího zkušeného hráče pro play off. Do pokročilé fáze se ale jednání nedostala. Roman se navíc rozhodl dál pokračovat ve Švýcarsku,“ potvrdil deníku Sport zájem sportovní ředitel Pražanů Petr Ton.

Červenka se pod Alpami chystá na šestou sezonu. Dva roky strávil ve Fribourgu, rok v Curychu. Teď načne třetí ročník v dresu Rapperswilu, kde má kontrakt do roku 2023. Nikde však není psáno, že smlouvu dodrží. Pokud bude klub mimo play off, klidně se může stát, že Červenka dostane svolení odejít, pak by byla Sparta jednou z možností.

Byť střední útočník vyrůstal u rivala ze Slavie, trikotu s rudým eskem by se nebránil. Se Slavií prožil jako junior stěhování z vršovického Edenu do O2 areny, s klubem získal ligový titul, zdolával extraligové rekordy. Později jezdil do největší tuzemské haly v dresu Chomutova, kde pod Vladimírem Růžičkou vznikla „malá Slavia“.

Možná si někteří z vás vzpomenou na podzim 2015, kdy sparťanský kotel v duelu s Chomutovem roztáhl velký transparent s textem „HC Slavia Chomutov. Pirátství v praxi“, k němuž připojili obrázek žluté postavičky z filmu Mimoni s pirátským šátkem v červenobílých trenýrkách. Tehdy za Piráty hrálo celkem devět exslávistů.

Červenka v soutěžích Česko 288 zápasů

249 bodů (111+138) KHL 218 záp.

177 b. (82+95) Švýcarsko 179 záp.

201 b. (64+137) NHL 39 záp.

17 b. (9+8)

V budoucnu by mohl Červenka vytvořit sešívaný tandem ve Spartě se svým kamarádem Vladimírem Sobotkou. Červenka už dříve řekl, že po konci ve Slavii zápasy s konkurentem z metropole nijak zvlášť neprožíval. „Bral jsem to tak, že jedu na led kvalitního týmu. Každý chce Spartu porazit, nehledě na to, jestli jste ze Slavie nebo ne. Nějak jsem to nevnímal. Je lepší jet do Prahy než třeba někam na Moravu,“ pravil s úsměvem.

O získání velkého jména se Ton pokoušel také pro brankoviště. Na lístku měl podle zpráv Sportu třeba Jakuba Kováře z Jekatěrinburgu. Také tuto informaci potvrdil.

„Je to podobný případ. Bavili jsme se spolu předtím, než se nám podařilo podepsat Sašu Saláka. Stejně jako s dalšími gólmany, bavili jsme se také s Dominikem Furchem a Šimonem Hrubcem předtím, než se z Kunlunu přesunul do Omsku. Tohle byli top gólmani, které jsme měli na seznamu. Po dohodě se Sašou ale veškerý další kontakt skončil. Jsme spokojení s aktuální dvojicí, sezonu začneme s duem Saša Salák – Kuba Neužil,“ dodává Ton.

Zároveň rovnou doplňuje, že stejně tak je spokojen s podobou celého kádru a další posily do začátku ročníku už lanařit nebude. „Do startu sezony je mužstvo kompletní, žádné posily už přivádět nebudeme,“ říká na rovinu.

Posledním novým jménem je tak Michal Moravčík, kterého klub představil prvního července.

