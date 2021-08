Horák před Ligou mistrů: Vyhrát pro nás není nereálné. Z Växjö už volali

Do boje za klub i celý český hokej! S tímto heslem vstupují nejen hokejisté Sparty do nového ročníku Ligy mistrů, která po roční pauze opět nabídne kvalitní mezinárodní měření sil. Jaké mají ambice Pražané? Podle zkušeného útočníka Romana Horáka (30) není pro tým nereálné dojít hodně daleko. „Až třeba do finále a vyhrát. Chceme se vyrovnat nejlepším evropským týmům,“ řekl elitní sparťanský centr. V základní skupině A narazí na švédské Växjö, svůj bývalý klub.

Předpokládám, že se na pro vás osobně druhý ročník Ligy mistrů těšíte, nebo ne?

„Určitě se těším a hodně. Už jsem ji hrál za Växjö. Je to něco jiného než jenom hraní v lize. Máte porovnání s kluby ze švédské, finské soutěže… A týmy ze všech zemí, které to hrají. Pro hráče, kteří vlastně hrají jen v rámci extraligy, je to něco specifického. My jedeme reprezentovat Spartu a český hokej.“

V kabině je tedy taky znát nadšení?

„Rozhodně je. Teď to tedy bude ještě trochu specifický v tom, že se hrají zápasy na přelomu srpna a září, kdy hokej není ještě úplně učesaný, ale může se stát cokoliv. Samozřejmě jsme v nějaké pohodě, ale nechci říkat, že hokej bude učesaný stejně jako v prosinci či lednu. Máme ve skupině tři kvalitní soupeře. Växjö, TPS Turku, Bremerhaven… Bude to zajímavý. Moc se na to těšíme.“

Když už mluvíte o Växjö, tak nepochybuji, že proti bývalému klubu to pro vás jistě bude velmi speciální, viďte?

„Přesně tak. Hodně lidí tam znám. Zůstali tam trenéři. Je tam stále spousta hráčů. Znám tam vedení, fanoušky i lidi okolo, takže pro mě to bude specifický a už se nemůžu dočkat.“

Už proběhlo nějaké hecování z vaší či švédské strany?

„Shodou okolností už mi volal jeden novinář z Växjö a ptal se mě na pár otázek. Od kluků zatím ne, ale to určitě přijde. Jakmile tam přijedeme, tak před zápasem to na ledě určitě bude lítat. Těším se na to.“

O švédském soupeři evidentně stále víte mnoho, ale co ostatní soupeři?

„V této fázi sezony nevíme, jak to bude vypadat, ale o Finech se dobře ví, že jsou technicky dobře vybavení, výborně bruslící a systémově vyspělí. To od nich očekáváme.“

Neřekl bych, že se Frölundy někdo vyloženě bojí

Má Sparta v Lize mistrů nejvyšší cíle?

„Určitě pro nás není nereálný dojít daleko, až třeba do finále a vyhrát. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. A když všechny zápasy vyhrajete, tak si uděláte jednoduchou rovnici a musíte vyhrát. Samozřejmě do toho jdeme s respektem a pokorou. Budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek.“

Samozřejmě bude záležet na momentální situaci, ale myslíte si, že bude větší zájem od fanoušků?

„Nehledě na opatření, kdyby byla všude možnost přijít na hokej, tak si myslím, že v Česku to bude lidi určitě táhnout, protože každý chce vidět týmy ze Švédska a Finska. Z vlastní zkušenosti vím, že ve Švédsku naopak tolik lidí na zápasy nechodilo, možná se to změnilo, nevím, ale tady v Česku to určitě má podporu. Pro nás je Liga mistrů samozřejmě reprezentace klubu a českého hokeje. Chceme se vyrovnat nejlepším evropským týmům a vyhrát.“

Ligy mistrů se účastní také týmy z Ukrajiny, Polska či Velké Británie. Nemyslíte, že bude účast těchto klubů tak trochu na úkor kvality?

„Řeknu vám jednu příhodu. S Växjö jsme dokázali prohrát s Cardiffem. (směje se) Takže na to můžu říct jen, že tato soutěž je nevyzpytatelná. Týmy, které tam jsou, určitě mají kvalitu. Myslím si, že je to dobrý z hlediska marketingu a fanoušků, protože soutěž nehrají vyloženě jen tři čtyři ligy.“

Věříte, že bude Frölunda, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů, porazitelná, nebo bude opět nahánět hrůzu?

„To si nemyslím. Rozhodně si udělali nějaké jméno. Vím, že minulou sezonu ve švédské lize neměli až tak ohromné výsledky. Nevím, jak jsou na tom nyní, ale čtyřikrát Ligu vyhráli, z toho dvakrát za sebou. Je to výborná organizace. Bude to proti nim určitě těžký, pokud budeme mít tu čest se s nimi střetnout, ale neřekl bych, že se Frölundy někdo vyloženě bojí.“

Za to Växjö mělo opravdu vydařenou sezonu…

(usmívá se) „Växjö vyhrálo, takže před nimi klobouk dolů.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE