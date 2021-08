Bernad o Ševcově bitce: Klobouk dolů! Náš důchodce byl zase skvělý

Co jste říkal na bitku Martina Ševce?

„Výborně, parádní Švícko! Náš důchodce byl zase skvělej. Nechci ho nějak urazit, ale na to, kolik mu je, je až neuvěřitelné, že je v takové kondici. Hraje s obrovským klidem a pak ještě vyhraje bitku. Klobouk dolů!“

Čím se zápas v závěru vyhrotil? Přece jen soupeře vůbec neznáte…

„Ani nevím, kde to vzniklo, viděl jsem tam jenom nějaké pošťuchování při buly, ale to k tomu patří, nikdo nechce prohrát. Hrajeme doma, chceme se ukázat před domácím publikem, oni jako papírový favorit asi hůř kousali, že jsme je nějakým způsobem trápili. Takže byli trošku podráždění a my nechtěli ‚pustit kostičku.‘“

Ve čtvrtek v Curychu se Finové v závěru mleli ještě o dost víc, poměr trestných minut tam byl 139:95. Věděli jste o tom?

„Neviděl jsem žádné video, ale s klukama jsme četli, že to byl poklidný zápas ke konci, všichni si sportovně podali ruce a všechno bylo v pohodě. Trošku jsme s tím i počítali, že je můžeme podráždit, což si myslím, že se stalo a podle toho to tak dopadlo.“

Každopádně jste i druhý duel v Lize mistrů prohráli. Co proti IFK rozhodlo?

„Stejně jako Frölunda, je i IFK výborný mančaft, jeden z nejlepších v Evropě. Nebyli o moc horší, než Frölunda, akorát my jsme se z toho s prominutím neposrali. Vlítli jsme na ně, od začátku jsme diktovali tempo hry. Horší byl náš vstup do druhé třetiny, kdy otěže drželi oni. Nakonec z toho byl pro diváky hodně koukatelný hokej a pro nás skvělá zkušenost. Škoda jen toho závěru.“

Z Frölundy jste měli příliš velký respekt?

„Měli. Na ledě jsem to až tak necítil, ale když jsme pak zápas viděli zpětně na videu, tak bylo vidět, že jsme se báli hrát s pukem a nechávali jim krok navíc, který potřebovali. Hráli s naprostým klidem a pohodou, to rozhodlo čtvrteční zápas.“

Co se nedařilo proti IFK?

„Jednoznačně koncovka, to jsme si řekli hned po zápase. Musíme pracovat na koncovce, na předbrankovém prostoru. Nejen u nich, ale i u nás. Dneska to bylo v rámci možností, ale v prvním zápase to byla před naší bránou bída.“

Podle představ zatím nejdou ani přesilové hry…

„Zase nechci nikoho urazit, ale v posledních pěti letech je to u nás v Boleslavi bohužel takový standard. Opravdu by mě zajímalo, kde je zakopaný pes. Dáme cokoliv za to, když nám to někdo přijde říct, abychom to mohli zlepšit.“

Jaké zkušenosti vám přinesly úvodní dva zápasy Ligy mistrů?

„Pro nás je to obrovská zkušenost, ale ještě více bych řekl, že je to motivace. Když vidíme, jakým způsobem hrají nejlepší hráči v Evropě, tak by mě upřímně zajímalo, jak to musí vypadat v KHL nebo v NHL. Je paráda se na ně dívat, jsou to páni hráči.“

Je to velký rozdíl oproti české extralize?

„Nevím, jak to konkrétně popsat. Ale Frölunda i Helsinky jsou dlouhodobě nejlepší týmy v Evropě. Mají výsledky jak u nich v ligách, tak na evropské scéně, v Lize mistrů. Na druhou stranu zápasy v českém play off jsou také hodně kvalitní. K tomu bych to asi přirovnal – zápas, kde se musí makat na sto dvacet procent, pokud chce tým vyhrát.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE