Sobotka po odvetě Sparty s Växjö: Ukázalo se, jaký tým můžeme být

V odvetě s Växjö se vám podařilo vrátit úder a získat dva body. Jak byste zhodnotil výhru nad švédským mistrem?

„Za dva body a výhru jsme fakt rádi. Byl to těžký soupeř. Urputný, špatně se proti nim prosazuje. Mají dobrý systém. Připravovali jsme se na ně.“

V čem se domácí odveta lišila oproti první bitvě ve Švédsku?

„Jak už jsem říkal. Systémově hrají velmi dobře. Mají to dobře propracovaný. Těžko se přes ně něco nahazuje. Myslím si, že u nich jsme neměli tolik šancí jako doma, kdy nám tam střely procházely. Řekl bych ale, že jejich gólman toho viděl zbytečně moc před bránou, takže na tom musíme ještě zapracovat.“

Od druhé třetiny šel váš výkon výrazně nahoru, začali jste i více střílet. Zaznělo snad něco v kabině během první přestávky?

„Ne, to vůbec. Jenom jsme si řekli, co potřebujeme zlepšit. Každý to věděl, že v první třetině pohyb z naší strany nebyl nejlepší. Druhá třetina byla úplně něco jiného, asi nám tam chyběl impuls. Musíme se lépe připravit na začátky zápasů.“

Druhý zápas s Växjö byl pořádně vyhrocený, viďte?

„Kluci dobře řezali. Jejich hráč přece nemůže přijet k bráně a píchnout nám do gólmana. Takže jedině dobře.“

Romanu Horákovi se již možná trochu zajídá bavit se Växjö jako o bývalém klubu, ale výhra nad někdejšími parťáky ho musela potěšit, ne?

„Moc se o tom nemluvilo, ale ten první zápas byl v tomto směru vyhrocenější. Trochu jsme ho poškádlili, jestli tam někde nebudou nějaké jeho dresy, ale myslím si, že jsme si to všichni užili tam i před domácím publikem. Byl to super zápas.“

Na tribunách bylo přes tři tisíce diváků. Taková návštěva musela po dlouhé době potěšit, že ano?

„To rozhodně. Byl to dost zvláštní pocit, ale určitě příjemný. Jsme za to ohromně rádi.“

Díváte se již na tabulku vaší skupiny?

„Abych pravdu řekl, ještě jsem ji moc neviděl. Nevím, jestli to v kabině někdo sleduje, ale my jdeme zápas od zápasu. Snažíme se vyhrát každý zápas. Každý z nich je pro nás před sezonou důležitý, ale samozřejmě i v Lize mistrů. Když to řeknu blbě, je to dobrá příprava přes soutěží, ale snažíme se vyhrát všechno.“

Cítíte, že týmová forma již graduje?

„Myslím si, že druhá třetina nám ukázala, jaký tým můžeme být. Teď to musíme převést do všech třetin a prostě takhle pokračovat. Myslím si, že budeme úspěšní.“

Výrazně obměněná sestava Sparty už si tedy podle vás začíná sedat?

„Přesně tak. Už jen tou prací na tréninku… Ti kluci si zvykají na nějaký systém. Pro někoho je to nový, někteří z nich už tady byli, snažíme si pomáhat, aby každý věděl, na jakém místě má být.“

I ve vašem útoku s Michalem Řepíkem a Romanem Horákem jde tempo postupně nahoru?

„Určitě. Budu se asi opakovat, ale Švédi mají tak propracovaný systém, že se proti nim hrozně těžce prosazuje. Myslím si, že kdybychom hráli proti někomu v extralize, tak bychom se prosadili víc.“

Co očekáváte od druhého střetu s Turku?

„Rychlý hokej. To samý, co hráli u nich. Je to taky urputný soupeř, jsou brusliví, tlačí se do brány. Když předvedeme stejný hokej, jako od druhé třetiny… dobře z obrany a předvedeme něco z útoku, tak budeme vítězní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:37. Sobotka, 61:11. Kaše Hosté: 15:00. M. Lundberg Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Jurčina (A), Němeček, Mikliš, Dvořák, Pavelka – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Chlapík, Kaše, Prymula – Buchtele (A), Zikmund, Forman – Doležal, Vitouch, Dvořáček – Konečný. Hosté: Kalninš (Åhman) – A. Lundberg, Persson, Claesson, Johnsson, Koivisto, Vainio – Nättinen, Rosén (A), Gynge – Lycksell, Holmberg, G. Gustafsson – M. Lundberg (A), Josefsson (C), Calof – Nilsson, Stjernborg, Forslund – H. Gustafsson. Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Svoboda. Stadion Tipsport arena, Praha 7–Bubeneč Návštěva 3 312 diváků

