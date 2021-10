Žádné taktizování, Sparta sfoukla Němce i podruhé. Kolik klub vydělá?

Už dávno bylo jasné, že jediným zástupcem, který ještě může v hokejové Lize mistrů držet českou standartu, je pražská Sparta. V úterý si to v Bremerhavenu napřímo rozdala s německým soupeřem o postup. Stačila jí remíza, žádné taktizování ale nepřišlo. Tým kouče Josefa Jandače vyhrál 3:1 a získal vstupenku do osmifinále. Účast v něm klubu přinese 760 tisíc korun.

Na dalekou štreku se sparťané vydali s denním předstihem. V autobuse pobyli více než sedm hodin. Německé přístavní město Bremerhaven je od Prahy vzdáleno 670 kilometrů. Ještě v pondělí večer si rudí u Severního moře zatrénovali, chtěli rozhýbat unavené nohy.

První minuty přímého duelu o postup v Lize mistrů ale spíše vypadaly, jako by Pražané na místo dojeli až chvíli před vhozením úvodního buly. Domácí Pinguins na ně nastoupili, hned si vytvořili šance. Během pěti minut šla Sparta dvakrát do čtyř. „Přesně takový start jsem očekával. Dobrý, pánové, ubránili jsme to! Teď hlavně v pěti. Čtvrtá lajna, pojďte to trochu rozjezdit!“ byly v přenosu slyšet pokyny trenéra Josefa Jandače.

Povedlo se. Zbytek třetiny už patřil jeho týmu. A vlastně i celý zbytek zápasu. O první branku večera se postaral Michal Moravčík. Na útočné modré čáře škobrtnul český obránce Bremerhavenu Stanislav Dietz, kterému se zamotaly nohy, a padl na led. Zdeněk Doležal čapnul puk a pelášil k brance. Jeho střela v síti neskončila, z dorážky ji ale rozvlnil urostlý bek.

Na 2:0 pak zvyšoval Filip Chlapík, kterému v lajně chyběl tradiční parťák. Drobné zranění do Německa totiž nepustilo Erika Thorella, kromě něj pak chyběl i David Vitouch. Kvůli nachlazení doma zůstali taky Vladimír Sobotka a brankář Alexander Salák. Po zranění se naopak vrátil Miroslav Forman. Do sestavy se jinak vešli také hráči širšího kádru Petr Hašek, Tomáš Jandus a Radek Jeřábek.

Ve třetí části domácí ve výborné kulise dokázali snížit, ale za kýženým vyrovnáním se nedostali. V závěru odvolali brankáře, ale razítko na jízdenku Sparty do osmifinále otisknul třetím gólem Patrik Prymula. Na střely utkání hosté vyhráli 29:17, spolehlivý výkon podal v brance Jakub Neužil.

„První gól byl zásadním momentem zápasu, hodně nám to dodalo klid,“ měl po utkání jasno Chlapík. „Je super, že se nám povedlo postoupit a můžeme v soutěži dál reprezentovat Česko. Bereme to prestižně, chceme to dotáhnout co nejdál. Pro mě osobně je super vidět, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními týmy v Evropě. Jsem zvědavý, koho dostaneme teď v play off. Osobně bych si nejvíc přál nějaké Švýcary,“ přidal s úsměvem.

Spartě postup do osmifinále vynesl 30 tisíc euro, v přepočtu 760 tisíc korun.

I přes zrušený minulý ročník se prize money v Lize mistrů dál zvyšují. Všech 32 klubů už dostalo startovné ve výši 60 tisíc euro (1,5 milionu korun). Další statisíce a miliony teď můžou přidat. Šampion si celkem přijde na luxusních 12,5 milionu korun! Predikce finančních odměn zveřejněná v roce 2019 mluvila o částce ještě o další tři miliony vyšší, v nejisté koronavirové době však jde stejně o solidní progres. Oproti poslední odehrané sezoně 2019/20 si kluby polepší jak na startovném, tak na gáži za umístění.

Kolik si vydělají úspěšné týmy v Lize mistrů 2021/22?