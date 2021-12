ONLINE: Sparta - Rögle 1:3. Pražané startují čtvrtfinále Ligy mistrů

Do branky Sparty se vrátil Matěj Machovský • Pavel Mazáč / Sport

Další kolo vyřazovací části hokejové Ligy mistrů začíná, a nechybí u toho ani Sparta. Pražané jako jediný tým držící český prapor v mezinárodní soutěži vstupují doma do čtvrtfinálového souboje s Rögle, momentálně druhým mužstvem švédské nejvyšší soutěže. V předchozím kole play off si parta kolem kapitána Michala Řepíka dokázala poradit se Skellefteou, vyzraje na další severský klub a přiblíží se postupu do semifinále? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.