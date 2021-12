Sparta v LM padla, složily ji šatňáky. Základ hokeje, nechápal Horák

Pokud by třetiny měly místo dvaceti minut jen devatenáct a půl, měla by Sparta o dva inkasované góly méně. Dva zásahy soupeře těsně před gongem ji ale srazily. „Tohle je přitom základ hokeje. Defenziva nás hodně trápí,“ kroutil hlavou útočník Roman Horák. Švédské Rögle Pražany ve čtvrtfinále Ligy mistrů přejelo 5:2. První zápas jasně ovládlo, odveta se bude hrát na severu za týden.

Švédský soupeř do Prahy přiletěl v úterý odpoledne s téměř hodinovým zpožděním. Šupem se přesunul do holešovické Tipsport extraligy a začal se kvapem štelovat k zápasu. Jeho úvod ale nechytil.

Hned první střela na branku Rögle skončila v síti. Po 71 vteřinách se prosadil seveřan v pražských službách Erik Thorell. Jak postupoval čas, tím víc se druhý celek švédské elitní soutěže dostával do tempa. Pět sekund před koncem první třetiny pak hosté srovnali. Podobný kousek s trefou „do šatny“ se jim pak povedl ještě i v závěru druhé části. To už šli do vedení 4:2.

„Ty dva šatňáky to v podstatě rozhodly. Je základ hokeje si tohle pohlídat, my jsme takhle inkasovali dvakrát. Na hlavu to není jednoduché. Nebýt toho, zápas mohl vypadat úplně jinak. Je to další bod, který nám moc nepřidal a nepomohl,“ litoval po utkání domácí forvard Roman Horák.

Druhou třetinu prohrála Sparta 1:3, prostřední část Rögle jasně ovládlo. „Ta třetina se nám nepovedla. Bohužel jsme zase udělali dost chyb vzadu, což nás trápí i v extralize. Když celkově dostanete pět gólů, pro naši obranu to není dobrá vizitka. Branek inkasujeme opravdu moc, musíme to vzadu sehrát líp,“ pokračoval Horák. Přitom v posledním ligovém duelu udržel klub z metropole poprvé čisté konto, když Kladno smáznul jasně 6:0. Do evropské soutěže si ale vítěznou náladu nepřenesl.

K odvetě Pražané poletí příští úterý. Rögle sídlí v Ängelholmu, malém městečku se 30 tisíci obyvatel na jihu Švédska. V tamní soutěži jsou aktuálně na druhém místě, jediný bod ztrácí na vedoucí Frölundu. V minulém ročníku si zahráli finále play off. Trenérem je teprve 38letý Kanaďa Cam Abbott. Týmu bílozelených velí už pátou sezonu! Generálním manažerem klubu je pak Chris Abbott. Jeho dvojče.

Mezi nejlepší střelce ligy patří útočník Adam Tambellini, který se úžasným gólem blýsknul taky v Praze. Bombu z voleje z ostrého úhlu poslal přímo do horního rohu branky Matěje Machovské, jehož lahev s vodou se pak proletěla vzduchem.

„Tým mají velmi kvalitní, mají tam hráče ze švédské reprezentace. Byli silní na puku, na modré čáře si beci dovolí chodit jeden na jednoho. Rychle otáčí puky ze středního pásma, občas nás dokázali tavit v obranném pásmu,“ vypočítával Horák.

O kolo dřív dokázala Sparta v osmifinále Ligy mistrů zdolat jiný švédský klub – Skelleftea. Po dvojzápase českého soupeře chválil německý forvard se zkušenostmi z NHL Tom Kühnhackl. Pražané prý skvěle pokrývali střed hřiště a důslednou defenzivou jim doslova otrávili život. To se teď proti Rögle absolutně nepovedlo.

Zapsat další skandinávský skalp bude mít Sparta hodně těžké. Bude muset vyhrát o čtyři góly. Navázání na dosavadní největší úspěch, kterým je finále z roku 2017 by bylo zázrakem. „Výsledek pro nás není dobrý, do druhého utkání to budeme mít složité. Nic ale není ztraceno,“ uzavřel Horák.

