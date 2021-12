Rozzuřený Dotchin se rval s jedním z dvojčat Sparty. Druhé ho šlo mstít

Důrazný mstitel parťáků, ale i nervní časovaná bomba. Zhruba tak se v nynější extraligové sezoně prezentuje na ledě kladenský obránce Jake Dotchin. Mohutný Kanaďan v dresu Rytířů už několikrát ukázal, že se dokáže zastat atakovaného spoluhráče. Velice snadno se však také nechá unést emocemi, jejichž výbuchy si často vybíjí do soupeřů. Řádění bývalého zadáky Tampy Bay naposledy odnesl útočník Sparty Tomáš Jandus. S dvojčetem Martina Janduse se zlý muž Středočechů porval na závěr bitvy, kterou Pražané jasně vyhráli 6:0.

Běžela 59. minuta takřka již rozhodnutého utkání. Sparta si za stavu 5:0 šla pro vítězství, kterým chtěla odčinit domácí ostudu se Zlínem (4:6). Nicméně Pražanům vysoké vedení nestačilo, do brány kladenské jedničky Landona Bowa se stále usilovně dobývali. Do slibné šance mezi kruhy se dostal mladý útočník Jakub Konečný. Když kanadský Rytíř pokus vychytal, po přerušení hry se do sparťana zezadu opřel tvrďák Jake Dotchin, což se vůbec nelíbilo spoluhráči Tomáši Jandusovi. Statnějšímu protivníkovi se okamžitě postavil.

A emoční gejzír frustrovaného kladenského zadáka rázem vytryskl. Člen třetí sparťanské lajny vzdoroval marně. Dotchin po chvíli levačkou chňapnul za dres jednoho z bratrů Jandusových a pravačkou do něj jako kulomet pálil spodní háky. K takřka nerozeznatelnému sourozenci se vzápětí přihnal Martin Jandus, jenž se kvůli marodce Pražanů předčasně vrátil z hostování v Českých Budějovicích, a evidentně rozzuřeného soupeře od bratra odtrhnul. Do následné hromadné potyčky se připletli i rozhodčí, kteří oba hlavní aktéry již dokázali zpacifikovat.

Dotchin následně bez dalších emočních výlevů rychle odjel ze hřiště a zamířil do kabiny. Od sudích dostal trest na dvě + pět minut za hrubost. Při závěrečné početní výhodě Sparta ještě zvýšila luxusní náskok díky trefě Filipa Chlapíka (už 16. gól v sezoně) a domácí zkáza týmu Jaromíra Jágra byla dokonána. Sedmadvacetiletý zadák ze zámoří má po nedělním duelu s Pražany na kontě už 61 trestných minut.

Kladno - Sparta: Dotchin se pustil do boje s Tomášem Jandusem. Svému dvojčeti přispěchal na pomoc bratr Martin

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 0:6. Výprask Rytířů, Machovský má první nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 33:18. Dvořáček, 37:23. Matuškin, 51:55. M. Řepík, 55:23. Buchtele, 56:47. E. Thorell, 59:04. F. Chlapík Sestavy Domácí: Bow (Burda) – Dotchin (A), Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Donaghey, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Indrák, A. Kubík, Kristo – M. Beran, Račuk, Melka – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, A. Polášek (A), M. Jandus, Radek Jeřábek, T. Pavelka – Buchtele (A), Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – T. Jandus, J. Konečný, D. Přibyl – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Malý Stadion Návštěva 1 000 diváků

