Jeřábek o Rögle: Ukázali kvalitu. Odveta? Tři góly se dají v pohodě dát

V čem především vám dělal švédský soupeř největší problémy?

„Měli jsme trošku problém před posledním gólem. Došlo k tomu, že jedna obrana zůstala na ledě dlouho a neustál se tlak. Celkově jsme tam měli pasáže, kdy to nebylo úplně ono, soupeř se dostal na koně a dal góly.“

V Lize mistrů jste nastoupili už proti třetímu švédskému soupeři. Přišlo vám Rögle jako nejtěžší z nich?

„Myslím si, že především ukázali kvalitu, hlavně co se týká pohybu a sebevědomí na kotouči. V tomhle byli výrazně lepší než ostatní týmy, ale celkově je švédská liga kvalitní. Takže každý ze švédských soupeřů byl náročný. Určitě bylo dobrý se s nimi popasovat a zjistit, jak to je s českým hokejem v rámci našeho soupeření.“

Víte, co musí Sparta změnit, aby v náročné odvetě ve Švédsku uspěla?

„Do zápasu musíme hlavně nastoupit s čistou hlavou. Tři góly se dají v pohodě dát. Zkrátka se musíme pokusit udělat tam výsledek s tím, že šance na postup pořád je, a že se to může uhrát.“

Souhlasíte, že byl soupeř ze Skandinávie lepší i v proměňování šancí, kterých jste ovšem také neměli málo?

„Dali pět gólů a my dva, což si bych řekl, že hovoří za vše. (usmívá se) Musíme se pro příště snažit víc proměňovat šance a zvýšit tlak do brány.“

Spartu trápí početná marodka obzvláště v obraně. Paradoxně vzhledem k tomu dostáváte více prostoru, což určitě vítáte, nebo ne?

„Vítám to. Osobně se cítím už klidnější při zápasech, ale pořád je na čem se zlepšovat. Člověk nesmí být v podstatě nikdy spokojený. Nicméně hlavní je, aby tým byl úspěšný. To je nejdůležitější. Nikdo z nás neovlivní, kdo dostane šanci, kdo nedostane a kdo je na marodce. My se můžeme jedině snažit, aby byl tým co nejúspěšnější. Jednotlivec není podstatný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:11. Thorell, 36:13. Jeřábek Hosté: 19:55. Bristedt, 25:53. Sund, 26:22. Tambellini, 39:31. Johannesson, 45:23. Ekeståhl Jonsson Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, Polášek (A), M. Jandus, Jeřábek, Pavelka, Tomov – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – Thorell, Horák, Řepík (C) – T. Jandus, Konečný, Přibyl – Strnad, Vitouch, Dvořáček – Doležal. Hosté: Clang (Rifalk) – Gélinas, Ekeståhl Jonsson, Sund, McKiernan, Jonsson, Wallinder, Johannesson – Everberg (A), Tambellini, Bristedt – Brithen, Fergusson, Bengtsson (A) – Sjödin, Larsson, Stål Lyernäs – Edström, Sjögren (C), Kelleher – Kasper. Rozhodčí Ofner, Sternat (AUT) – Hynek, Ondráček (CZE). Stadion Tipsport arena, Praha 7–Bubeneč Návštěva 1 000. diváků

