Sparta na úvod LM padla s dánským mistrem, Třinec srazil Belfast 4:0

Polský útočník Alan Lyszczarczyk v třineckém dresu odchází ze hřiště po nepříjemném zásahu do tváře • ČTK / Ožana Jaroslav

Po nepovedeném úvodu Hradce Králové (2:4 s Frölundou) vstoupily do nového ročníku hokejové Ligy mistrů také Třinec a Sparta. Oceláři zahájili soutěžní sezonu domácím vítězstvím 4:0 nad severoirským Belfastem. Pražané začali rovněž na svém hřišti, kde ale prohráli 2:3 s týmem Aalborg Pirates. Sparťané v duelu s dánským mistrem dvakrát vedli díky trefám kapitána Michala Řepíka, soupeř ale ve třetí třetině vyrovnané bitvy otočil skóre a z Prahy si odvezl všechny tři body.

Pod výhru českého mistra se gólově podepsali Daniel Voženílek, Marko Daňo, Petr Vrána a Jan Zahradníček. Čisté konto udržel Marek Mazanec. Třinec se dvakrát prosadil v oslabení, tři branky vstřelil ve třetí třetině. Pražanům nepomohly ani dvě trefy kapitána Michala Řepíka, dánský mistr o výhře rozhodl gólem Jula Korsgaarda ve třetí třetině.

Oceláři byli od začátku aktivnějším týmem. Po 70 sekundách hry měli výhodu první přesilovky, gólově se ale prosadit nedokázali. O první branku se postaral až v 19. minutě pohotově dorážející Voženílek, který skóroval krátce po skončení čtyřminutové početní výhody.

Ve druhé části střelecká převaha domácích ještě narostla, podruhé ale brankáře Jonese nepřekonali. Ve 29. minutě musel předvést své umění i Mazanec, s rychlým protiútokem Giants si ale poradil.

Ve 44. minutě Slezanům zatrnulo, poté co McAuley překvapil Mazance nahozením puku zpoza brankové čáry. Kotouč ji ale nepřešel, což si rozhodčí Šindel zkontroloval u videa. Uklidňující druhý gól dali domácí sekundu před koncem vlastního oslabení. Daňo se elegantně zbavil protihráče a prostřelil Jonese.

A ze strany Slezanů to nebylo vše. Po Hudáčkově akci přidal třetí gól kapitán Vrána a poslední slovo měl při power play soupeře umocněné vyloučením Draveckého obránce Zahradníček.

„Byl to hodně náročný zápas. Oni začali aktivně, bruslili a dohrávali každý souboj. Hráli vyloženě zámořský styl a my chvíli hledali recept, jak si s tím poradit. Ze začátku nás trápili, dlouho drželi stav 0:1. Klobouk dolů, že se drželi tak dlouho,“ uvedl třinecký Daňo na klubovém webu a ocenil výkon Mazance, který si připsal 24 zákroků. „Konec jsme zvládli, bereme body a vítězství,“ pochvaloval si slovenský útočník.

Pražané se dostali do vedení v 7. minutě, kdy Řepík tečoval střelu Poláška od modré čáry. Další branku mohl po Němečkově nastřelení puku přes celé hřiště přidat Dvořáček, gólman Sorensen ale stihl zakročit.

Úřadující dánský mistr se v Praze prezentoval ofenzivní hrou a brankář Kovář měl v první části více práce než jeho protějšek. Vyrovnat se hostům podařilo ve 26. minutě, kdy krátce po skončení přesilové hry nejprve po sparťanské chybě v rozehrávce trefil Marcussen tyč a Anker puk pohotově dorazil.

Sparta dokázala bleskově odpovědět. Již za 57 sekund se po Miklišově střele opět tečí prosadil Řepík. Při Poláškově vyloučení Pražané zahrozili v oslabení, vzápětí ale inkasovali. Kovář neviděl Carstensenovu střelu od modré. A mohlo být pro domácí hůře. Při Thorellově vyloučení ale Spelling trefil jen tyč a Ladehoff minul odkrytou branku.

Ve třetí třetině se Sparta tlačila za třetím gólem, soupeř ale dobře bránil a sám hrozil z rychlých protiútoků. Kovář musel hasit několik situací, v 52. minutě se ale hosté prosadili, poté co do branky prošla tečovaná střela Druggeho. Vyrovnat se Spartě nepodařilo ani v závěrečné power play.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, na začátku druhé třetiny jsme měli dát dva tři góly a bylo by po zápase. Od půlky utkání jsme ale už tahali za kratší konec,“ řekl kouč Sparty Pavel Patera a vzal prohru na sebe. „Ráno jsme měli tvrdý trénink a od půlky zápasu to bylo znát. Pak už byli Dánové lepší a zaslouženě vyhráli,“ dodal nový trenér Pražanů.

Další utkání LM čeká Třinec v neděli, kdy se představí na ledě švédského týmu Skelleftea AIK. Sparta ve stejný den doma přivítá tým Lulea HF.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:37. Voženílek, 48:59. Daňo, 53:43. Vrána, 57:29. Zahradníček Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Ročák, Čukste, Jeřábek, Zahradníček, Zeleňák – Martin Růžička (A), P. Vrána (C) (TS), Miloš Roman – M. Daňo, L. Hudáček, Svačina – Kurovský, Voženílek, Chmielewski – Dravecký (A), Lyszczarczyk, Hrehorčák Hosté: P. Jones (Whistle) – W. Cullen, Bast, Raine (A), Ruopp, Foley, Baum – Angeli, Conway, Goodwill (C) (TS) – M. Cooper, Lake (A), Gilbert – Owre, Butcher, Soy – S. Norris, Long, McAuley Rozhodčí Stano, Šindel – Jiří Ondráček, J. Svoboda Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 2 367 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:15. Řepík, 26:16. Řepík Hosté: 25:19. Anker, 34:09. Carstensen, 51:56. Korsgaard Sestavy Domácí: Kovář (Kořenář) – Moravčík, Jurčina, Polášek, Mikliš, Němeček, Jandus, Tomek – Sobotka, Horák, Řepík – Thorell, Kaše, Hauser – Buchtele, Přibyl, Forman – Safin, Vitouch, Dvořáček Hosté: Sorensen (Lillie) – Knudsen, Carstensen, Drugge, Koch, Nielsen, Carroll, Frederiksen – Jul Korsgaard, Jakobsen, Kabanov – Gooch, Bjorkstrand, Spelling – Ladehoff, Rollin Carlsson, Hojbjerg – Nielsson, Anker, Marcussen – Boesen Rozhodčí Buss, Šír – Rampír, Klouček Stadion Sportovní hala Fortuna

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:33. Möller, 30:46. Hugg Hosté: 01:30. D. Egli, 22:01. Stránský, 43:35. Dahlbeck Sestavy Domácí: Lindvall (Hellnemo) – Sandin-Pellika, Lundberg, Salomonsson, Nilsson, Granberg, Olsson, Forsfjäll, Stenman – J. Lindström, P. Lindholm (A), Wingerli – Möller (C), Jonsson, Hugg (A) – Kühnhackl, L. Lindström, M. Lindholm – Sandberg, Sundsvik, Robertsson. Hosté: Aeschlimann (Senn) – Jung, Nygren (A), Dahlbeck, Fora, Wellinger (A), D. Egli, Paschoud, Canova – Nordström, Corvi, Ambühl (C) – Bristedt, Nussbaumer, Stránský – Knak, Prassl, Wieser – Schmutz, Ch. Egli, Simic. Rozhodčí Kova (FIN), Öhlund (SWE) – Persson (SWE), Yletyinen (SWE) Stadion Návštěva 2 852 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:46. Kivihalme, 34:44. Kivihalme, 37:10. Pyyhtiä Hosté: 31:30. Sodja, 42:26. Crnovič Sestavy Domácí: Lehtinen (Anttila) – Kivihalme, Tuomisto, Anttalainen, Arell, Pulli, Rafkin, Suomi, Väisänen – Skalický, Intonen, Pyyhtiä – Rech, Ilomäki, Kosmachuk – Tammela, Munkki, Steenbergen – Korpikoski, Jasu, Haapanen. Hosté: Us (Morrone) – Neill, Crnovič, Čepon, Erving, Stojan, Magovac, Klofutar, Mehle – Garreffa, Simšič, Vallerand – Čimžar, Dodero, Pance – Koblar, Kalan, Kapel – Beričič, Sodja, Šturm. Rozhodčí Hribik (CZE), Brander – Grundstrom, Nikulainen (vš. FIN) Stadion Gatorade Center, Turku Návštěva 1559 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:40. Peltomäki, 58:36. Jormakka Hosté: 06:32. Honka, 28:02. Emanuelsson, 35:58. Komarek, 36:28. Emanuelsson, 55:18. Mattsson Sestavy Domácí: Tuohimaa (Ruusu) – Larsen, Nässen, Zábranský, Peltomäki, Lundgren, Jurmo, Häkkilä – Aaltonen, Mäkinen, Jormakka – Huuhtanen, Pitkänen, Puistola – Oden, Kovařčík M., Kovařčík O. – Piitulainen, Immonen, Batna – Mäkiaho. Hosté: Ward (Lassinantti) – Sellgren, Gustafsson, Honka, Engsund, Andersson, Själin, Pyrochta – Shinnimin, Connolly, Komarek – Emanuelsson, Tyrväinen, Brännström – Rask, Fröberg, Nikupeteri – Mattsson, Berglund, Mužík – Kant. Rozhodčí M. Iwert, K. Vikman – O. Hautamaki, H. Sormunen Stadion Ikioma Areena (Mikkeli).

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 23:40. Brandt, 37:19. Leier, 39:28. Daschner, 48:22. Leier Sestavy Domácí: Stojanovič (Zabolotny) – Saur, Gula, Ježek, Doetzel, Husák, Krejčí – Michalski, Němec, Račuk – Kasperlík, Rác, Sawicki – Brynkus, Arrak, Csamango – Sointu, Polák, Wronka. Hosté: Miska (Bugl) – Manning, Scheid, Klein, Daschner, Bourque, Brandt, Zimmermann, Lampl – Adam, Connolly, Akeson – Tuomie, Samanski, Lipon – Schönberger, Brunnhuber, Turnbull – Leier, Zengerle, St.Denis. Rozhodčí Jobbagy (SVK), Kasprzyk – Nenko, Gerne (vš. POL) Stadion Lodowisko im. A. R. Kowalskiego, Krakov (POL) Návštěva 2000 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:40. Braun, 37:25. Schinko Hosté: 15:29. Martschini, 33:03. Stadler, 34:51. Zehnder, 38:27. Leuenberger, 44:48. O´Neill Sestavy Domácí: Pogge (Strahlmeier) – Zajac, Krupp, Murray, Bittner, Wurm, Button, Mass, Möser – Pfohl, Jeffrey, Rakhshani – Braun, Morley, Schinko – Klos, Beaudin, Dumont – Reichel. Hosté: Genoni (Hollenstein) – Djoos, Heisser, Stadler, Hansson, Kreis, Schlumpf, Gross – Hofmann, Kovář, Simion – Herzog, Senteler, Zehnder – Cehlárik, O´Neill, Martschini – Allenspach, Leuenberger, Klingnerg – De Nisco. Rozhodčí Hansen, Schrader – Ponomarjov, Gerth Stadion Eis Arena, Wolfsburg Návštěva 2 137 diváků