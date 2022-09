Komplikace pro Třinec, prohrál v Belfastu. Sparta znovu padla s Luleou

Hokejisté Belfastu doma zvítězili nad Třincem, kterému zkomplikovali boj o postup do play off • instagram.com/@championshockey

Hokejistům Třince se v Lize mistrů situace nevyvíjí ideálně. Oceláři si značně zkomplikovali boj o postup do play off v Belfastu. S týmem ze Severního Irska nečekaně prohráli 2:3 po nájezdech. Třetí porážku v sezoně si připsala Sparta, která na hřišti Luley padla 2:5. Pražané přitom nad dosud neporaženým švédským týmem dvakrát vedli. Postup do vyřazovací části si budou muset vybojovat v dvojzápase s finským Jukuritem.