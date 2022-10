Třinec na závěr Ligy mistrů porazil Davos, Sparta prohrála s Jukuritem

Litvínovský brankář Šimon Zajíček se chystá zastavit puk mířící do jeho branky • ČTK / Sznapka Petr

Gólman Denis Godla se vrátil do branky Litvínova • ČTK / Sznapka Petr

Hokejisté Třince se rozloučili s Ligou mistrů výhrou 4:3 nad Davosem. O vítězství Ocelářů rozhodl v 58. minutě útočník Daniel Voženílek. Český mistr skončil v základní skupině H s osmi body třetí, už před zápasem byl bez šance na postup do play off. Naopak Sparta zakončila účast v mezinárodní soutěži porážkou, doma prohrála s finským týmem Mikkelin Jukurit 3:6. I Pražané nastoupili k zápasu s jistotou, že do vyřazovací části neprojdou.