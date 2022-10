TOP posily? Dynamo by chtělo Kauta, Sparta sleduje Kempného. Třinec větří

Velké posilování v extralize ještě neskončilo. České kluby by ještě rády posbíraly pár kousků, které upadly ze stolu NHL. Pardubice by stály o Martina Kauta, Sparta by si rozhodně dala říct s příchodem Michala Kempného. Není to ale úplně snadná akce, že si plácnete a sednete na letadlo. Situace se může rychle změnit, ale aktuálně to vypadá, že oba hráči zamíří do AHL a spíš se zkusí porvat o návrat nahoru.

Byla to velká sláva, když v letech 2017 a 2018 mělo Česko v prvním kole draftu vždycky dva borce. Nejdřív Martin Nečas (12. v pořadí) a Filip Chytil (21.), pak Filip Zadina (6.) s Martinem Kautem (16.). Slušná banda pro NHL! Všichni znamenali velkou naději a energii pro skomírající „pojágrovskou“ éru za mořem.

Tři si místo v NHL získali, hrají ji stabilně. Jediný Kaut se v Coloradu upíchnout nedokázal. Čtyři roky nastupoval převážně na farmě, dopracoval se pouze k 20 zápasům v NHL. Sám před letošním kempem hlásil, že je to asi jeho poslední šance se nahoru nacpat natrvalo.

Jenže nevyšla. Klub ho při posledním vyřazování poslal znovu do AHL a narýsoval mu další práci o patro níž. Pátý rok v řadě. „Přišlo mi, že jeho kemp byl tak trochu nahoru dolů,“ popisoval útočníkovy výkony v předsezonním období trenér Jared Bednar. „Líbilo se mi, jak začal, jak trénoval a zamlouvaly se mi jeho první zápasy, byl to velmi platný a efektní hráč. Ale v posledních dvou utkáních byl nenápadný,“ přidal.

Ne, vůbec nepřekvapí, že Pardubice by Kauta moc rády posadily v Denveru na letadlo a přivítaly zpátky. Tím spíš, když stále zůstává na marodce Tomáš Hyka a když si klub mohl dovolit kontrakt s Lukášem Sedlákem, v minulé sezoně jedním z nejlepších hráčů v Evropě. Sedlák si ale pak plácl paradoxně s Kautovým Coloradem, první tým udělal, takže Dynamu by se jeden útočník hodil. Na soupisce by se našlo místo a byly by na něj i prostředky.

„Momentálně se Martin přesunul na farmu, uvidíme, jak se jeho situace vyvine. Běží mu poslední rok smlouvy a bude si dál plnit své povinnosti. Všichni věříme, že se situace otočí a do NHL se dostane. Přesun do Evropy v tuhle chvíli není téma,“ odmítl radikální řešení hráčův agent Aleš Volek.

Otázkou je, jestli má Kaut v AHL ve 23 letech ještě kam růst, když podle Colorada za čtyři sezony stále nemá výkonnost na NHL. Pak je tady ještě jeden faktor. Kvůli dvoucestnému kontraktu padne znovu na 70 tisíc dolarů (1,77 milionu korun), ze kterých po odečtení nákladů, daní a poplatků spojených s životem za mořem nezůstane ani půlka. Pokud i 900 tisíc korun vydělíte deseti měsíci, kolik většinou trvá hokejová sezona, dostanete se na 90 tisíc měsíčně. V překladu: pátá sezona za mořem za plat čtvrté extraligové lajny.

Přitom evidentně od setrvání v NHL Kaut daleko nebyl. „Nikdo si ho pak z trhu volných hráčů nevzal, takže máme možnost si ho nechat dál. Měli jsme tady Bena Meyerse, jehož výkonnost v posledních zápasech stoupala, Kautova klesala. Nejdřív Meyers tak dobrý nebyl a Kaut ano, pořád je sledujeme. Na jejich výkonech si všimnete, že nejsou konzistentní, vy se je jen snažíte pozorovat a pak udělat nějaké rozhodnutí,“ přidal svůj postřeh trenér Colorada Bednar.

Buď Kaut, nebo Meyers. Vyhrál zatím Meyers.

Před odesláním do AHL musel Kaut projít přes zmíněnou listinu volných hráčů, odkud ho mohl stáhnout jakýkoliv jiný klub přímo do NHL. Na jednu stranu překvapilo, že akci neprovedly týmy typu San Jose nebo Arizony. Vyzkoušely by ho, zdarma by si sáhly pro hráče z prvního kola draftu, o němž šly poslední dobou slušné reference hlavně na pracovní morálku. A kdyby se nehodil? Znovu by putoval na listinu volných hráčů a na farmu. Klub nic neriskuje.

„Soupisky jsou většinou uzavřené, málokdy se tam stane, že si někdo hráče v téhle fázi sezony sebere. Proti vám třeba hrají i platové stropy, takže nebylo zase tak velké překvapení, že si Martina nikdo nevzal,“ vysvětlil ale Volek.

Tím pádem jeden z nejtalentovanějších českých hráčů poslední pětiletky znovu propadl sítem dolů.

Kempný a Sparta?

Stejně dopadl nakonec i obránce Michal Kempný (32 let), jehož kariéra se nachází v úplně jiném bodu. Vyhrál Stanley Cup s Washingtonem, odehrál za mořem 247 zápasů a v létě si už málem plácl se Spartou.

Jenže mu laso hodil Seattle, takže znovu vyrazil za moře. Háček je, že se na soupisku nevešel, takže i on by se měl stěhovat na farmu. Tím pádem Sparta může chystat místo v šatně? Zdá, že ne. Taky si musí případně počkat.

„Situaci kolem Michala samozřejmě sledujeme. Jsme v kontaktu, uvidíme, jak se sám rozhodne. Zájem o něj bychom měli velký,“ ubezpečil sportovní ředitel Sparty Petr Ton. „Spíše ale očekávám, že se bude chtít o šanci za mořem ještě poprat. Upřímně ale říkám, že mě hodně překvapilo, že ho Seattle hned přes waiver nabídl ostatním,“ uvedl.

Čekal, že Kempný se stane klíčovým mužem Krakenů: „Měl být mezi top čtyřmi beky, není to žádný zelenáč, který do Ameriky přišel z Evropy poprvé. My každopádně situaci za mořem sledujeme, trh bedlivě sondujeme.“

Třinec se zajímá o dva hráče

V kurzu nyní jsou nejen hráči, kteří se neprocpali do NHL. Dost živo bylo poslední dobou i kolem Vladimíra Rotha, který v letech 2013-2020 patřil mezi nejlepší ofenzivní beky extraligy. Narážel jen na to, že ho často trápila zranění. Jenže když zvedl kotvy z Třince, prožil dvě špatné sezony, tu poslední odehrál v Kometě.

Ve 32 letech by mohl v extralize pokračovat dál, podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se na něj vyptávali znovu Oceláři a pak i Mountfield. Hradecké laso vypadalo v posledních dnech o něco pevnější. Je reálné, že brzy ho uvidíme na extraligové soupisce.

Třinec ovšem necílí jen na obránce, na trhu sonduje terén i mezi útočníky. Klub má finanční možnosti, aby si dovolil Richarda Pánika, který odehrál v NHL 521 zápasů a posbíral 195 bodů (88+107). Aktuálně trénuje doma na Slovensku v Martině, plánuje hrát v Evropě.

Jen údajně pořád preferuje Švýcarsko. Tam by se ale počty cizinců mohly ucpat právě po kempech v NHL, protože Švýcarsko je i kvůli životnímu standardu momentálně nejlákavější destinací v Evropě.

Pokud Švýcarsko Pánikovi nedopadne, Třinec může být v otázce angažování bývalého útočníka New York Islanders, Washingtonu, Arizony, Chicaga, Toronta a Tampy velmi aktivní. Slovenský reprezentant měl už i dokonce dostat nabídku dvouleté smlouvy. Vedení Ocelářů nechtělo vylepšování své soupisky komentovat.