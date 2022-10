Pavlík unikátně skóroval v oslabení tři na pět! Hradec rozstřílel Eisbären

Tým kouče Tomáše Martince, nastupující ve slátané sestavě, vyhrál už před týdnem v Berlíně drtivě 7:3, postup ze skupiny měl v kapse a může se těšit na čtvrteční los play off. A to rovnou z pozice vítěze skupiny. Hradec jako jediný český celek prošel do vyřazovací fáze nadnárodní soutěže, kolegové z Třince na postupové příčky nedosáhli a Sparta rovněž ne, ta navíc vyloženě vyhořela.

Nehledě na to, že Martinec do sestavy zakomponoval plno hostů z prvoligového Kolína, jenž funguje jako záloha Mountfieldu, extraligový tým odvedl precizní práci. Po vyrovnané půlhodině se vzepjal k působivému výkonu, jenž se do velké míry odvíjel od naprosté uvolněnosti a prosté touze zahrát si hezký kombinační hokej. Na něj německý celek s plnou hrstí Kanaďanů a českým centrem Marcelem Barinkou ve třetím útoku nenašel protizbraň.

Stylově se k radikálnímu povstání postavil sváteční střelec Radovan Pavlík. Kdo by to byl řekl…

Když ve 28. minutě Matthew White upravil na 2:1 pro Eisbären a poté krátce po sobě se vydali na trestnou lavici dva domácí hráči, výsledek 8:2 by tipoval asi jen pomatený jedinec. Jenže mimořádný počin Radovana Pavlíka ve dvojnásobném oslabení Mountfield úžasně nakopl. „Doufám, že to zopakuju ještě někdy v lize,“ smál se člen třetí formace. „Jsem nesmírně rád, že mi to tam padlo a mohl jsem vyrovnat zápas,“ těšilo jej především.

Pokud hrajete v sestavě o dva muže méně, většinou při zisku puku neseberete odvahu k brejku. Nezřídka totiž takový riskantní výpad končí rychlým kontrem a velkými problémy. Tady ale vše do sebe krásně zapadlo. Berlíňané po buly v útočné zóně zaspali a Pavlík dokonale vyhrál souboj jeden na jednoho. „Viděl jsem, že se jejich bek, točí, tak jsem naznačil pohyb doleva, doprava, on se točil pořád, nevěděl, kudy vyjedu… Jakmile jsem se dostal před něj, už jsem měl jasno, že do toho půjdu,“ vyprávěl Pavlík, jak se k sólu směrem na berlínskou branku odhodlal. „Naštěstí to tam padlo. Kdyby ne, asi by se to na nás valilo a pak už by to bylo: Děj se vůle boží…“

Zraněními decimovaný Hradec by teď potřeboval přenést náladu z Ligy mistrů do extraligy, kde patří k horším týmům. Herně tolik ne, výsledkově však ano. „Začalo nám to tam konečně padat, už se to ukázalo minule v lize proti Plzni. Do té doby jsme se šíleně trápili v koncovce a kvůli tomu i prohrávali. Věděli jsme, že góly do sítě Berlínu nám zvednou sebevědomí do ligy a takhle se teď chceme prezentovat i v ní. Chceme vyhrávat stejně pravidelně jako v Lize mistrů,“ hlásí Radovan Pavlík.

Uvidí se už v pátek proti Olomouci. „Přijedou řezníci,“ zakončil Pavlík s úsměvem.