V Evropě zůstal jen Hradec. Do Švédska vyrazil i se dvěma posilami

Mountfield hokej v Evropě zatím dokonale funguje. V extralize se občas stane, že zápas odjede, přestože měl Hradec tutovky i velkou převahu. Utkání se dostávají do kategorie „měli vyhrát“, je to tým, kterému i hodně fandí moderní statistiky a analytická data. V Lize mistrů vidíte jeden rozdíl. Když se dostaví kvalitní hra, mění se v úspěch. „Abych řekl pravdu, nikdy jsme se na to takhle nedívali,“ zamyslí se kouč Tomáš Martinec. „Hlavně bereme soutěž vážně a jsem rád, že ji hrajeme, můžeme se konfrontovat s evropskou špičkou, což je jedině plus.“

Ano, termín špička sedí. Färjestad je po Frölundě a Eisbärenu Berlín další evropský obr, do kterého jeho tým v sezoně vrazí. „Bude to asi ještě o něco těžší než s Frölundou. Je to hodně ofenzivní tým, který je momentálně druhý ve švédské lize. Věřím, že budeme konkurenceschopní,“ přeje si Martinec.

A specialita, že v Lize mistrů do teď Hradec nevyhrává hlavně na očekávané góly, ale i na ty reálné? Možná hráči vnímají menší tlak, hlava šlape v jiném režimu. „Svým způsobem jsou tyhle zápasy trochu jiné,“ připouští Martinec. „Historicky je extraliga vnímaná jako něco ještě trochu důležitějšího. Ale jsem opravdu hodně rád, že se nám v Lize mistrů daří, kluci dávají góly a můžeme být úspěšní i našim stylem hokeje,“ vyhlíží další velký střet. První zápas může klidně skončit i remízou, při výhře se vždy počítá i skóre, které pak v odvetě druhý tým musí případně dorovnat.

Kvalitu by Hradci měl přidat Mislav Rosandič, jeden z nejlepších beků v lize při podpoře ofenzivy. Přišel z Liberce za Richarda Nedomlela. „Vyplynulo to ze situace. Richard nebyl spokojen se svým vytížením, požádal o výměnu. Když se naskytla možnost získat Mislava, jsem moc rád, že vedení takový krok udělalo,“ věří Martinec, že si Hradec polepšil. „Není to jen ofenzivní obránce, potvrzuje svoje kvality v mezinárodním hokeji, ve slovenské reprezentaci. Mohl by to být hráč, který nám přinese něco malinko navíc. Věřím, že se s ním budeme ještě úspěšnější,“ přidal. On i Doležal poprvé za Hradec nastoupí v úterý ve Švédsku.

Od obou se čeká, že v Mountfieldu vyrostou. Doležal je zamrzlý kanonýr, hráč, který má schopnosti dávat góly, jen doma v sezoně za Motor nedal ani jeden. Příliš si nesedl s trenérem Jaroslavem Modrým. V Hradci je zatím na měsíc, pak se uvidí. Rosadnič nebyl v Liberci tolik vytěžovaný, přestože jde o beka s potenciálem se pohybovat někde kolem 30 bodů. Má předpoklady, aby Hradec postrčil zase trochu dál. Teoreticky by jeho práce měla vést k většímu počtu gólových příležitostí. „Věřím tomu kroku hodně. Mislava znám, v Hradci už působil. V Liberci neměl teď takovou roli jako v minulé sezoně, tady dostane prostoru hodně,“ dodal Martinec.

Rosadnič dorazil za Hradcem přímo ze srazu slovenské reprezentace. Na první dobrou jste si ho mohli splést s turistou, který si sbalil batoh a letěl s Mountfieldem do Švédska. Ještě nestačil nafasovat klubové oblečení, ve skupině hráčů v černých mikinách a trikách se docela vyjímal. Obnovenou premiéru v Hradci začne hodně náročným zápasem. „Těžký soupeř, jasně,“ usmál se jen. „Snad hned zapadnu, ale doufám, že tohle půjde. Hodně kluků tady pořád znám, systém taky. Neliší se od toho, jak se hrálo pod trenérem Martincem, když jsem tady byl poprvé,“ vykládal v klidu. Z Mountfieldu odešel během sezony 2019/2020, kdy nepasoval do plánů Vladimíra Růžičky.

Když si promítnete poslední výsledky, tak Hradec si v Evropě buduje postupně slušné jméno. V sezoně 2019/2020 hrál finále Ligy mistrů a doma v něm padl s Frölundou (stejně daleko z extraligových klubů došla jen Sparta v roce 2017). Teď vyhrál základní skupinu, za sebou nechal Frölundu, Eisbaren Berlín a Grenoble, v play off evropské soutěže zůstal jako jediné české mužstvo. Velké řeči o zopakování finálové jízdy z Hradce ale rozhodně neuslyšíte. „Když se bavíme o Färjestadu nebo Frölundě, jsou to kluby, které dovedou být úspěšné dlouhodobě. My bychom měli být hlavně pokorní, nepřeceňovat, jestli se nám v minulosti něco povedlo. Opakovaně musíme dokazovat, že máme nějakou kvalitu a jsme schopni vyhrávat,“ naznačuje Martinec pozici, kde se Hradec nachází.

Färjestad je nejúspěšnějším klubem v historii švédské nejvyšší soutěže. Odehrál všech 39 ročníků a chlubí se 21 postupy do finále. To poslední si zahrál na jaře ještě s brankářem Dominikem Furchem a uspěl. Nyní by měl být největším esem vzadu brankář Matt Tomkins, Kanaďan, který reprezentoval na MS i na olympiádě. Skvělý ročník zažívá bek Theodor Lennström, který je s 18 body (ve 14 zápasech) nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem (7 gólů).

