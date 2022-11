Čáp vyletěl z Kolína do Ligy mistrů: Snažil jsem se to klukům nekazit

Hradecká střídačka oslavuje po úspěšném postupu do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hradečtí hokejisté při boji o postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů s Färjestadem • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Mountfieldu HK oslavují postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Útočník Mountfieldu HK Kevin Klíma se v osmifinále play off Ligy mistrů dostal do menší potyčky • Michal Beránek / Sport

Hradecký útočník Lukáš Cingel s parťáky oslavuje postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Většinu sezony hrajete v 1. lize, naposledy jste s Kolínem válčili proti Porubě. Je velký cvrkot přehodit režim na posledního švédského mistra?

„Rychlejší byl zápas o dost. Je vidět, že tady jde víc o systém a já se jen snažil zapadnout, neudělat nějakou chybu. Před prvním gólem jsem nemusel vystupovat a my pak inkasovali. Jde to asi za mnou, rozebereme si situaci určitě ještě na videu. Skok to ale každopádně je.“

Když slyšíte, že máte chytat Nygarda, který v Edmontonu porazil v jízdě na rychlost i McDavida. Nepokouší se o hráče mdloby?

„Zrovna na něj nás trenéři upozorňovali. Ale jak se začne hrát, jména neřešíte, nepřemýšlíte o nich. Pořád jde jen o hokej. Já se snažil jen zapadnout, abych klukům zápas nepokazil. Ve výsledku velký úspěch, že jsme postoupili dál.“

Nic nepokazit. Tohle se v hlavě neusadilo jako odporný červ?

„Je mi třicet, tak snad jsem ve věku, že by stres hrát takovou roli neměl. Ale jasně, že nějaké obavy máte. Celý den byl i trochu bláznivější, trenér Martinec mi volal ráno ve čtvrt na devět. Říkal mi, že budu hrát, tak ať se otočím do Kolasu pro výstroj. Sednul jsem do auta, vyzvedl, co byla potřeba. Stihl jsem rozbruslení a teď super výhra.“

Ligu mistrů jste s Hradcem hrál i dřív, když jste šli do finále v roce 2020. Přesto, byl to teď s Färjestadem jeden z vašich největších zápasů?

„V téhle sezoně stoprocentně. Když to porovnám s finále proti Frölundě, tak to byl taky pěkný cvrkot. Zaplaťpánbůh, že jsme ale teď vyhráli.“

Máte velkou motivaci se prokousat z Kolína zpátky do extraligy?

„Snažím se hodně pracovat, být lídrem v Kolíně. Chtěl bych být na očích a jsem rád za každý zápas nahoře. Ve středu máme s Kolínem Jihlavu, momentálně nevím, jestli tam pojedu, nebo ne. Rád bych jel. Vždycky se říká, že nejlepší trénink je zápas, tak si počkám, co řeknou trenéři.“

Vždycky jste byl takový divočák, ze všeho sranda. Jak vám sedí být v Kolíně lídrem?

„Jsem pořád stejnej. (usměje se) Teď mě štve ta situace před gólem, protože jsem vystupovat fakt nemusel. První liga je trochu o něčem jiném, systém se v ní neplní do takových detailů, víc jste na puku. Já jsem hodně rád, že hraju tolik a jakou roli mi trenéři přidělili. Snažím se myslet jen na každý další zápas, abych tam co nejvíc pomohl, že začneme zase vyhrávat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:13. Kevin Klíma, 07:43. Cingel, 28:06. Pilař, 67:06. Cingel Hosté: 36:23. Lawner, 53:37. Lindqvist Sestavy Domácí: Kiviaho (Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Čáp, Piegl – Doležal, Lev (A), Okuliar – Jergl, Lalancette, Kevin Klíma (C) – Kelly Klíma, Cingel, Pilař – Morong, Štohanzl, Moravec. Hosté: Tomkins (Hildeby) – Pokka, Lindroth, Nyström, Göransson, Tornberg, Bergqvist, Berglund – Åslund (A), Elie, Nygård (A) – Lindqvist, Johansson (C), Nilsson – Viksten, Lundh , Lawner – Forsell, Andersen, Jakobsson. Rozhodčí Ladislav Smetana (AUT), Marek Žák (SVK) – Josef Špůr (CZE), Daniel Hynek (CZE) Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

