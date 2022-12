Kovář na skok v Česku, hrál proti Hradci: Brácha? Ještě někde oslavuje

S výsledkem 2:2 jste nakonec spokojení, nebo ne?

„Naštěstí jsme v závěru vyrovnali, což nám hodně pomohlo. Ale celkově s naší hrou spokojeni nejsme, v první třetině to bylo jakž takž dobrý. Pak jsme šli s aktivitou hodně dolů a utkání málem ztratili.“

Za posledních 40 minut jste měli jen deset střel. Co vám dělalo takový problém?

„Moc jsme jich neměli, to je fakt. Nedokázali jsme se tolik udržet na puku, největší problém nám dělalo, že jeden hráč hrál a ostatní na něj koukali. Hned od prvního střídání ve druhé třetině jsme ztratili aktivitu a nedokázali se dostat zpátky, dařilo se nám jen oslabení. To ostatní budeme chtít do odvety změnit. Potřebujeme vyhrát a doma postoupit.“

Trápila vás hradecká rychlost?

„Hlavně Kuba Lev, jak tam lítal. (usměje se) Ne, mají dobrý tým, kdyby ho neměli, nehrají čtvrtfinále Ligy mistrů. Ukázali kvalitu a my se těšíme na odvetu.“

Je evropská soutěž pro Zug důležitá?

„Jo, řeší se u nás hodně, je prestižní.“

Neděsí jen malinko, že se všechno vyvíjí stejně jako před třemi roky? Taky jste z Hradce vezli remízu a do semifinále šel soupeř.

„Stát se může všechno, ale takové repete bychom fakt nechtěli. Chceme naši hru zlepšit a jít dál.“

Dá se vůbec takové návraty do Česka na otočku aspoň trochu užít?

„Bohužel je to opravdu na otočku, měli jsme svoje letadlo, přiletěli jsme rovnou na zápas. Zase spěcháme, abychom stihli odletět. Pozdravím rodinu a domů.“

A taky Kariho Jalonena. Bavili jste se, jestli se v národním týmu ukážete?

„Hrajeme za týden právě Ligu mistrů, tak jsme si říkali, že nemá cenu, aby mě nominoval. Popřáli jsme si štěstí a hotovo.“

Mistrovství světa je pro vás pořád téma?

„Jestli bude zájem, tak pro mě to téma určitě je. Když se hrála Karjala, doléčoval jsem zranění, teď hrajeme. Rád bych si na turnaji zahrál, ale nedá se nic dělat. Snad budu mít víc štěstí příště, abych mohl přijet.“

Jen Jalonen dopředu avizoval, že na Švédské hry pojedou hráči do 25 let. Tam se už nevejdete, ne?

„Pravda. (usměje se) Ale je mi třicet dva, tak si čísla otočím a jsem tam!“

Ve Švýcarsku jste zatím šestí. Je těžké startovat motory po titulu?

„Vyhráli jsme ligu dvakrát za sebou, tak pak je všechno trochu těžší. Ostatní se na nás dobře připravují, soutěž šla navíc ještě víc nahoru, když sem může víc cizinců. Ti nejlepší z KHL jsou teď ve Švýcarsku. My střídáme lepší zápasy s horšími, ale hattricku půjdeme naproti. Třeba nejlepší zápasy sezony jsme hráli v Lize mistrů, jen v Hradci to nebylo ono. Snad příště.“

Když jste říkal, že jste pozdravil rodinu. Bráchu Jakuba, gólmana Sparty, jste vyhecoval, aby se dorazil podívat do Hradce?

„Ne, ten pořád oslavuje.“

Úterní nulu z Liberce?

„A to ještě brečí, že mu jednu sebrali. (usměje se) Podle mě teď běhá ještě někde po Václaváku. Ne, rozchytal se skvěle, přeju mu to.“

Jen až přijde zápas s vaší Plzní, mohl by mít blbý den, co?

„Nebo ať to skončí 1:0 pro Plzeň, ideál pro mě.“ (usměje se)