Hradec se nebál hvězd, až na střelbu za jedna. Škoda naší bolesti, řekl kouč

Z platu pro první pětku Zugu by Hradec klidně zaplatil celý tým. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů se potkal Mountfield s dalším obrem, kterému šéfuje Jan Kovář. Nepropadl. Válel, útočil, divočil. „Škoda naší bolesti, je to pořád dokolečka,“ litoval nakonec trenér Tomáš Martinec. Výsledek 2:2 je pro odvetu solidní. Jenže dobře věděl, že Hradec měl nasypat soupeři pár dalších gólů.

Dvakrát za sebou vyhrál Zug ve Švýcarsku titul. Může si dovolit najmout hráče jako českou hvězdu Jana Kováře, slovenského střelce Petera Cehlárika nebo sestavu borců, kteří mají za sebou slušnou palbu zápasů v NHL, ať jde o Justina Abdelkadera (739 utkání za Detroit) nebo Christiana Djoose (155 utkání za Washington). Stejně měl dost velké potíže v Hradci ustát současný Mountfield hokej.

„Nakonec zklamání, byli jsme blízko, abychom porazili kvalitní tým,“ zamyslel se nad výsledkem 2:2 kouč domácího celku Tomáš Martinec. „Až na počáteční respekt jsme odehráli výborný zápas. V úvodu byla silná hlavně lajna Honzy Kováře, uměla být nebezpečná při každém střídání,“ pokračoval trenér.

O rozložení sil vypoví jedno číslo. Podle dat Ligy mistrů měl Hradec vyhrát na 68 %. Ano, to, co vidíte v extralize, se dělo i ve čtvrtfinále evropské soutěže proti vyspělému soupeři. Mountfield ho místy válcoval. „Škoda naší bolesti, je to pořád dokolečka,“ oddechl Martinec. „Zase jsme si vypracovali spoustu šancí, ale nedokázali dát dlouho góly,“ litoval.

Na dresu má jeho tým lva. Kdybyste měli vybrat aspoň jednu jedinou věc, kterou dal Karlos Vémola českému sportu, tak minimálně větu, že tohle zvíře žere první. Hradec by žral taky, jen někdy působí, že mu chybí zuby. Až do finální fáze totiž funguje celý proces skvěle, ale to se ví.

„Jsme hodně bruslivý tým. I když si někdo myslí, že jsme jen krasobruslaři, ale občas si to umíme dát i do hokejky. Když se to povede, bojujeme, bruslíme, šance si připravíme. Málokdo s námi dovede jezdit šedesát minut,“ glosoval převahu nad Zugem jeden z hlavních fofrníků Marek Zachar.

Tentokrát se trefil, hrnul se do branky a zakončil akci Olivera Okuliara. Z tvrdé práce na brankovišti přišel i gól Lukáše Cingela.

Tak přeci? Že by se Hradec rovnal? Až do 56. minuty hrál výsledek pro Zug, vedl 1:0. Pak se vyplnilo staré známé hokejové přísloví, že tak dlouho chodíte se džbánem pro vodu, až i Mountfield dá gól. Jen Martincův tým nejdřív naplnil cisternu, než začal střílet.

„Realitou je, že nám nejproduktivnější hráči odešli. V útoku máme hodně mladých kluků, kteří skvěle pracují na tréninku a mají potenciál dávat góly. Věřím, že to je jenom o hlavě,“ zůstává kouč poměrně klidný, i když při každém zápase sleduje mraky nevyužitých šancí. „Dovednosti kluci mají, ale záleží i na sebevědomí. Góly dávat budou,“ přidal Martinec.

Cítí, že pokud Hradec dokáže stejným stylem pracovat dál, snajpr vyskočí. „Střelcem se každý nestane, instinkt zabijáka v sobě trochu mít musíte. Dokud bude Radek Smoleňák (momentálně na marodce) hrát, góly dávat bude asi pořád, protože on tenhle instinkt má. Ale kluci na tom makají, prolomí to,“ dodal.

Jeho slova potvrdil i pohled Zachara: „Každý ví, kde má pracovat a taky to děláme. Když to budeme dokola opakovat, štěstí se prací otočí.“

Mountfield je ve stejné pozici jako před třemi lety. Tehdy ve čtvrtfinále Ligy mistrů doma taky nejdřív remizoval a pak v Zugu vyhrál 4:0. Tehdy uspěl se zataženou obranou a brejky, úplně jiným hokejem, který ordinoval Vladimír Růžička. „Je jiná doba, jiní hráči, jiný hokej. My se budeme držet našeho systému a chceme uspět i v Zugu,“ vypálil Martinec. Hradec musí za týden vyhrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55:08. Cingel, 56:55. Zachar Hosté: 10:39. Martschini, 58:41. Djoos Sestavy Domácí: Kiviaho (Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, Filip Pavlík (C), Rosandič, Piegl – Lev (A), Lalancette, Cingel – Okuliar, Zachar, Radovan Pavlík – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Doležal, Štohanzl, Pilař Hosté: Genoni (Zaetta) – Djoos, Stadler, Geisser, Nussbaumer, Schlumpf, Kreis, Allenspach, Vogel – Simion, Kovář (C), Hofmann (A) – Zehnder, Senteler, Herzog – Martschini (A), O´Neill, Cehlárik – Abdelkader, Leuenberger, Suri Rozhodčí Hunnius (GER), Nikolić (AUT) – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 012 diváků

