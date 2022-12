Hradec končí v Lize mistrů. Kiviaho kradl šance, fans slavili se stromem

Radovan Pavlík se tlačí do šance před brankáře Leonarda Genoniho • Profimedia.cz

Hradecký brankář Henri Kiviaho v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů zářil, ani on ale vyřazení nezabránil • Profimedia.cz

Je konec. Česká cesta v Lize mistrů je minulostí. Mountfield HK ve Švýcarsku prohrál 1:2 v prodloužení a do semifinále postupuje Zug s kapitánem Janem Kovářem. Hlavním hrdinou zápasu byl brankář Hradce Henri Kiviaho. Létal od jedné tyče k druhé, co se dalo, chytil. Bez jeho špičkové formy by zápas k nastavení nedošel. Zug byl daleko nebezpečnější.