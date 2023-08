Obří trapas na konferenci Ligy mistrů. Tady Grönborg, tady Grönborg...

Šéfové Ligy mistrů asi nečekali, jak zapotí košile a saka. Moderátorka se při tiskové konferenci omlouvala několikrát na různé způsoby. Když se měl rozbalit bonbonek, tedy blížilo se propojení se všemi trenéry evropských klubů, nastaly potíže.

Jak naschvál hned u prvního respondenta. Rikard Grönborg odešel z Curychu trénovat Tapparu Tampere, posledního vítěze Ligy mistrů. Velká trenérská osobnost celé Evropy, celkem získal jako kouč 17 reprezentačních medailí. Navíc roky žil v USA, má brilantní angličtinu. Nabízelo se začít rozhovor s ním. S kým jiným?

Jenže nastal problém. Grönborg mluvil a nikdo ho neslyšel. Stane se. „Opravíme to, hned jak bude možné. Do pár minut bude vše v pořádku, naši technici na tom pracují,“ hlásila moderátorka.

Pár sekund ticha prolomila, když se obrátila na CEO Ligy mistrů Martina Baumanna. Jeho výhodou je, že by vydržel mluvit šest dní v kuse. Nebo aspoň tak vždycky působil. Energický chlápek, který o soutěži dovede chrlit superlativy v jakoukoli denní dobu.

A je tady pokus číslo dva mluvit s Grönborgem: „Je skvělé být součástí téhle skupiny.... he... fo... lo.“

Znovu hovor neskončil moc dobře. Do toho jste mohli zaslechnout šeptání Baumanna s moderátorkou. Patrně řešili, co dál. „Znovu se omlouvám, že to takhle dopadlo. Jsme z toho sami nešťastní a pracujeme na nápravě,“ rychle zareagovala žena od pultíku.

Takže znovu šel do akce Baumann a jeho výřečnost. Při jeho monologu něco zachraptělo. „Ozval se nějaký zvuk,“ hlásil pohotově jeden z šéfů soutěže.

„Nejsem si jistá, od našich techniků nic neslyším,“ odvětila moderátorka.

Znovu se ozvala asi dvě slova. Pokus o průnik do éteru číslo dva! Patrně neúnavný Grönborg se hlásil z Finska o slovo.

„Někdo by se mezi nás rád zapojil,“ glosoval Baumann a dál vykládal o klubech v soutěži. Jenže znovu tam někdo skočil. Naštěstí spojení s koučem Ilvesu Tampere už vyšlo perfektně. Takže po jedné dobré zkušenosti se opět zkusila Tappara. Ano, Grönborg.

A zase nic. Jen obraz. „Tohle je ale už fakt směšné,“ bylo tentokrát slyšet Baumannovo zašeptání. Nablýskaná akce se měnila ve frašku. Pak už i Baumann dost nervózně podupával a koulel očima.

Když to vypadalo, že se všechno rozběhlo, tak se sem tam někdo do hovoru ozval. „Haló? Slyšíte mě?“

Za chvíli se zase zřetelně neslo éterem: „Vypnout, zapnout, vypnout, zapnout.“

Možná se kouč Tappary Grönborg zkoušel napojit do přenosu. Možná to zkouší ještě teď, protože se to do konce vysílání nepodařilo. Naštěstí pro duševní zdraví Baumanna i moderátorky se pak situace zklidnila. Ale všechno začalo hodně divoce.