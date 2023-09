Bum do hlavy a konec! Obavy Dynama o Radila. Šel ho zrakvit, viděl Kousal

Dynamo přejelo podle očekávání Stavanger Oilers, výhra 5:1 je druhým triumfem ze tří dosavadních vystoupení v hokejové Lize mistrů. V sobotu na východ Čech dorazí Ingolstadt, proti němuž by Pardubice už mohly pořešit postup mezi elitní šestnáctku. Co už se tolik nepovedlo: ze čtvrteční bitvy brzy odstoupil Lukáš Radil po drsném úderu do hlavy. „Snad bude do příštího pátku proti Litvínovu v pořádku,“ doufá kouč Václav Varaďa.

Běžela pátá minuta, pardubická hra se přelila z obrany do útoku, do nějž vyrazil i Radil. Jenže chvíli předtím si jej vyčíhl Patrick Ulriksen, najel si jeho stopu a záhy tvrdě poslal k zemi. Strom jako statný smrk!

Pardubický útočník soka neviděl, na srážku nebyl připravený a podle toho i dopadla. Ihned se skácel k ledu, po nějakém čase se doploužil na střídačku, kde se okamžitě dostal do péče týmového doktora. Dozadu na krk pytlík s ledem, v hlavě mišmaš a velké otazníky. „Lukáš byl otřesený, zákrok si pamatoval, ale z preventivního důvodu jsme ho už do hry nedali,“ vylíčil Varaďa.

Teď mu nezbývá než doufat v minimální následky. „Věřím, že to nebude komplikace k příštímu pátku, kdy začínáme extraligu s Litvínovem. Lukáš se nyní cítí celkem v pořádku, podstoupí nějaká vyšetření, aby se nepotvrdilo, co nechceme,“ pomyslel na otřes mozku. „Dostane pár dnů klid a snad se brzy vrátí do hry.“

Líbilo se, že kamaráda se ihned zastal Robert Kousal, který po jen 174 centimetrů vysokém Norovi vystartoval a příkladně povalil k zemi.

„Tohle udělat musíte, je to automatické. Ten borec jel Ráďu vyloženě zrakvit, musel jsem s ním jít na zem. Teď je hlavní, aby byl Ráďa v pořádku, protože by nám určitě chyběl,“ navázal parťák z lajny na kouče. Za odvetu prasečiny dostal dvě minuty, hříšník večera logicky pět minut a do konce duelu – tedy až po průzkumu záznamu. „Za mě jasný zákrok na pět minut,“ neváhal by Varaďa ani na ledě, kdyby měl pruhovaný mundúr.

Následoval druhý příběh solidního menu a už příjemnější: domácí přesilovky. Pardubičtí pohnuli se skóre hned po 18 sekundách první výhody díky luxusní spolupráci tandemu Hyka – Čerešňák. A když v 16. minutě odešel pykat Simon Bourque, zadařilo se znovu.

Informovaný fanoušek dobře ví, že hokej dostal z centrály CHL nové pravidlo. Kdo si jednou sedne na trestnou lavici, stráví na odpočinku celý postih. Po druhém Ciencialově gólu zbylo už jen šest vteřin na další dobývání, takže nová regule nebyla tak okatá, ale pak už se přítomní dočkali…

Při třetí početní výhodě Kousal trefil po třech sekundách úprk na 3:0, takže z jedné přesilovky „zbývalo“ ještě 117 vteřin na zvýraznění náskoku. To už jde, ne?

„Mně se to hrozně líbí, zavedl bych to i v extralize,“ zvedá ruku Robert Kousal. „Hodně kreativní a zajímavé pravidlo, vůbec by mi celková změna nevadila. Jsem spíš ofenzivní hráč, takže bych byl pro. Ale rozumím tomu, že do tak zásadní změny extraliga asi nepůjde, každopádně jde o fajn oživení,“ chválí ústředí Ligy mistrů.

Dynamo si nyní od Ligy mistrů odpočine, v říjnu ho čeká ještě duel s Ženevou a Belfastem. Sobotní svár s nečitelným Ingolstadtem už bude generálkou na extraligový start.

Podle Kousala jdou výkony Dynama prokazatelně nahoru. „Už v Dolomitech to z naší strany bylo dobré,“ připomíná vítězný turnaj v úvodu přípravy. „Jasně, nějaké chybičky se vždycky najdou, ale těch se nevyvarujeme ani v sezoně. Vypadá to, že se sehráváme a začínáme plnit to, co máme zadané. Chceme samozřejmě vyhrávat i v Lize mistrů, abychom byli dobře připravení na extraligu. Hlavní je vždycky podat dobrý výkon a pokud možno zvítězit.“

K tomu ve čtvrtek dopomohl i Milan Klouček v brance, záskok za Romana Willa působil velmi spolehlivě. „Ze začátku neměl moc práce, což je pro gólmany asi to nejhorší, ale pak tam na něj prošlo několik nebezpečných střel, s nimiž si výborně poradil,“ pochválil Kousal parťáka.

