Pardubický talent se zvedá: Nechci být jen na hraně. Chci patřit do týmu

Pardubice pomalu strkaly Michala Hrádka (21) do akce. Od osmnácti hrál pravidelně extraligu, posouval se. Až přišel minulý ročník. Stop. Jako kdyby před ním vyrostla namydlená zeď, která se nedá přelézt. Kariéra nabrala směr dolů. Ale současné léto? Další zlom, tentokrát vzhůru. „Sám vím, že mi minulá sezona nevyšla,“ nevytáčí se. Teď nakročil, aby patřil do základní šestky beků Dynama. O své pozici promluvil po sobotní výhře v Lize mistrů nad Ingolstadtem 6:1.

Bral jste zápasy v Lize mistrů jako boj o flek?

„Soustředil jsem se, abych odehrál co nejlepší utkání. Vím, v jaké jsem pozici, hraju si o místo a určitě se chci probojovat do týmu. Nechci být na hraně, ale patřit tam.“

Máte signály, jestli jste si o místo řekl?

„S trenéry asi ještě přijdou nějaké pohovory. Uvidím, co mi řeknou, ale snažil jsem se odvést ve všech zápasech sto procent, nejvíc, co se dalo. Doufám, že to vyjde.“

V minulé sezoně jste ze sestavy vypadával, ale minimálně oproti minulému ročníku je vidět velký progres. Vnímáte ho taky?

„Jestli je to takhle vidět, tak jsem rád. Sám dobře vím, že mi minulá sezona nevyšla. Doufám, že teď to bude jen lepší.“

Něco zásadního jste změnil?

„Těžké, asi jsem trochu zlepšil hlavu, srovnal si tam některé věci. Tohle bylo asi klíčové.“

Dělal vám problém s přechodem z juniorského hokeje?

„Není to žádná fráze, vyskočit sem je opravdu těžší, než si třeba nejdřív myslíte. Teď už nechci být jen mladý hráč, od kterého se toho moc nečeká a který by hlavně neměl moc zkazit. Rád bych patřil mezi důležité hráče týmu, kteří mají nějakou zodpovědnost, a zvládne si to svoje odehrát.“

Zajímavý posun. Většinou nastupujete s Ondřejem Válou, oba jste založením defenzivní beci. Hlavním cílem je nula vzadu?

„Ondra občas zaútočí, podpoří kluky vepředu, já trochu taky. Ale ano, je pravda, že jsme oba spíš defenzivnější. Hru máme založenou na jednoduchosti, ať zbytečně neztrácíme puky, dohráváme soupeře a vyhráváme osobní souboje. To jsou věci, které po nás trenéři vyžadují a my je musíme plnit.“

Pardubice mají za sebou čtyři zápasy v soutěžním tempu. Měly by přinést výhodu do extraligy?

„Musíme zaklepat, dařilo se, snad jsme se ale nevystříleli. Musím přiznat, že Liga mistrů byla skvělou prověrkou na extraligu. Všechno začneme mířit na pátek, na extraligu s Litvínovem. Tam chceme jít postupně krok po kroku, vyhrávat co nejvíc utkání. Rádi bychom došli co nejdál pak i v Lize mistrů.“

Dá se v ní brát jako největší studijní materiál zápas ve Skelleftee? Místy dokázala spustit pěkný fičák.

„Jo, proti Ilvesu jsem nehrál a nastoupil pak ve Švédsku. Bylo to hodně rychlé, když porovnám zápas s tím, jak jsme hráli třeba na Dolomiten Cupu v Itálii. Aspoň mně to tak připadalo, bylo vidět, že jsou Švédi hodně rychlí, dovedou se udržet na puku a mají přehled o hře. Je důležité, že jsme zápas zvládli a dokázali si, že dovedeme vyhrát i s takhle kvalitním soupeřem.“

