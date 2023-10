Teenageři jsou IN! Poklad vytáhlo i Dynamo: Volal pan Sýkora, překvapil

Asi byste si mohli střihnout snadnější premiéru mezi dospělými, než když jdete rovnou na švýcarského mistra. Za Servette hrají Daniel Winnik, který nasbíral 798 zápasů v NHL, možná nejlepší bek, jenž se prohání na evropských kluzištích Sami Vatanen nebo metrákový střelec Teemu Hartikainen. David Krčál sype góly zatím jen v dorostenecké extralize a v extralize juniorů. Najednou vyjel proti zmíněným borcům taky.

„Je mi asi jedno, proti komu hraju. Hlavně, že jsem si to mohl vyzkoušet mezi dospělými,“ byl šťastný za velkou šanci. Když už je řeč o šancích, do jedné se dostal. Stála za to, s Robertem Kousalem ujeli při druhém střídání dva na jednoho. Kousal dobře vystihl moment pro nahrávku, Krčál pálil, a trefil levý beton. „Dostal sem puk dobře, ale asi jsem špatně mířil. Měl jsem vystřelit výš, nad beton,“ hned věděl. „Asi by to byl gól,“ přidal.

Za dorost dal v šesti zápasech devět gólů, v juniorce čtyři ve čtyřech. Ve čtvrtek mu bývalý vyhlášený bombarďák Petr Sýkora oznámil, ať se připraví na velký den. S pardubickým áčkem si střihnul jeden individuální trénink se dvěma spoluhráči a pak rozbruslení. To bylo vše.

„Snažil jsem se, snad se mi to povedlo. Mám radost, že jsem dostal prostor, ale celkově bych zápas hodnotil vždycky podle toho, jak jsem pomohl týmu,“ doufal Krčál, že zanechal dobrý dojem a důvěru splatil. „A jak to vypadalo silově? Proti stáli velcí chlapi, soustředil jsem se na souboje, abych vše ustál.“ Taky není zrovna tintítko, měří 186 cm a váha se blíží devadesátce.

Všechno se semlelo takovým fofrem, že si Krčála kamarádi ani nestačili dobírat, aby jim přivezl ze Švýcarska aspoň čokoládu: „Ne, to vůbec.“ Po výjezdu se zase vrátí zpátky k mládeži, chápe, že šlo spíš o krátký motivační exkurz, čichnutí ke světu, kam by jednou rád patřil: „Docela boduju v dorostu i juniorce, takže to asi byla odměna za produktivitu. Ve čtvrtek bych měl zase hrát zpátky za juniory.“

Pardubice po Plzni, Liberci, Hradci a Karlových Varech taky ukázaly v ostrém zápase borce, kterému ještě nebylo sedmnáct. Klub na hráče, který by něco podobného svedl, dlouho čekal. Dlouho se mu nedařilo nikoho vychovávat. Proto i v mládeži vyrazil v posledních letech na nákupy, Davida Krčála si Dynamo vyhlédlo ve Slavii a v Pardubicích začíná druhou sezonu. Z Jihlavy přivedlo Víta Macka, z Liberce Teodora Vápeníka, v dorostu dokonce nastupuje čtrnáctiletý Dominik Drábek z Olomouce a sbírá bod na zápas.

Krčál byl první z talentované skupiny, která poznala, jak musíte fungovat v týmu s borci jako Lukáš Sedlák , Lukáš Radil , Peter Čerešňák a pod diktátem Václava Varadi.

