Rozbitý autobus a horko. Klouček i tak ukázal formu: Kluci, taky vás podržím

PŘÍMO Z ŽENEVY | Do letadla směr Ženeva sedl Milan Klouček jako jednička. Roman Will zůstal doma, takže bylo jasné, že zápas Ligy mistrů bude na něm. Přes porážku 2:3 v prodloužení patřil mezi hvězdy večera. Zářil, působil jistě. „Hlavně jsem si všechno užil. Jména, co Ženeva má? To mluví samo za sebe,“ vykládal pak před kabinou.

Neříkal jste si, že tohle je přesně zápas, který vy nemůžete prohrát? Vytáhl jste i pár kouzel, vyšlo třeba hrábnutí příložníkem za sebe, kdy jste vyloženě Ženevě škrtnul radost.

„Je to tak, někdy se to takhle sejde, že nějaké věci vyjdou. Jen jich mohlo být ještě víc a třeba takový zápas zvládnout úplně bez gólu. (usměje se) Nechci dostávat tři góly. Rozeberu si, co bylo špatně a co bylo dobře, odrazím se od toho dál.“

Atypický režim, že jste v poledne odlétali z Pardubic a večer hráli v Ženevě, s vámi nezamával?

„Před zápasem jsem se úplně tak dobře necítil, protože jsme měli trochu problém s autobusem.“

Řidič bloudil?

„Ne ne, autobus se rozbil, takže jsme přijeli o půlhodiny později. Nakonec to bylo ale asi i lepší, protože jsem neměl čas přemýšlet o žádných blbostech. Rozcvičil jsem se rychleji, než jsem zvyklý a šlo se na věc. Nakonec jsem se cítil dobře, jen v hale bylo teda strašný horko. Střel tam bylo dost, uměli si podržet puk, potáhnout ho. Musel jsem být pořád připravený a nedělat žádné pohyby navíc. Ale jo, dobrý.“

Ženeva rozhodla signálem, kdy hráč naskočil na opačném konci střídačky a ujel do brejku. Stihl jste se zorientovat, co v tom fofru Winnik vlastně provedl?

„Popravdě jsem byl trochu v šoku, jak se tam objevil sám. Najednou jsem si říkal, co tam dělá, jak se tam zjevil. Reklamovali jsme, že hráli ve čtyřech, ale to je už jedno. Škoda, že na tohle nešla brát nějaká challenge. Celkově jsme s nimi hráli vyrovnaný zápas. Měli tam skvělé hráče.“

Věděli jste, že jste s sebou vezli jednomu z nich, Haapalovi, z Česka zápasový dres?

„Vážně? Vůbec. (usměje se) On mi dal zrovna první gól a byl takový... Někdo mě tam trochu podržel, nemohl jsem se pohnout tak, jak jsem potřeboval. Možná to byl ale náš hráč, nevím. Když si vezmu, že jsme hráli proti švýcarskému šampionovi, můžeme být rádi, že tenhle zápas mohl dopadnout jakkoliv. Od nás to byla dobrá práce.“

Proti vám stál takový malý finský nároďák. Chystal jste se na nějaké jméno?

„Projel jsem soupisku a děsně se těšil. Delší dobu jsem zápas nechytal, jen s Porubou. Měl jsem radost, že do takového utkání jdu, let probíhal v pohodě, jen ten autobus se trochu pokazil. Ale jinak všechno pohoda a něco mě trefilo. Za bod jsem rád, je důležitý.“

Před sezonou jste mluvil o tom, že vás trochu srážela psychika. Teď jste naladěný jak?

„Cítím se dobře, jsem rád, že je hodně zápasů, takže přichází prostor si taky zachytat. Chci trenérům ukázat, že se na mě mohou taky spolehnout, kdyby Willda potřeboval orazit, nebo mu to nešlo. Chci, aby kluci viděli, že je taky podržím.“

Roman Will do Švýcarska ani neletěl, tušíte, kdo bude chytat v pátek?

„Ne, trenéři nám to vždycky řeknou včas, plán takhle dopředu nemáme.“

