15letý zázrak o rekordu: Neskutečný zážitek! Ale vím, že nejsem mistr světa

Nejdřív si užil děkovačku, po břiše se doklouzal k fanouškům. Když šel do kabiny, přes obličej měl mřížku. A pár příznivců hradeckého Mountfieldu se nahnulo přes zábradlí, poplácali ho a křičeli: „Nejmladší střelec v historii extraligy. Super!“ Útočník Adam Novotný skóroval hned při své premiéře, kterou si odbyl ve věku 15 let a 327 dní proti Kladnu (4:3p). „Neskutečný zážitek,“ říkal. Ale zároveň k tomu dodal, že si uvědomuje, kolik má před sebou ještě práce…

V kabině odhodil mřížku a dorazil na první větší rozhovor v kariéře. Poprvé i před kamerou. „Na tohle nikdy nezapomenu,“ spustil mládenec, jenž překonal Rostislava Olesze (16 let a 11 dnů). Září v juniorské extralize, teď si dokázal, že je schopný se prosadit i mezi chlapy. Navíc pomohl Mountfieldu smáznout dvougólové manko a jeho tým nakonec v Kladně vyhrál 4:3 v prodloužení.

Tak co tomu říkáte?

„Je to neskutečný zážitek na celý život. Na tohle nikdy nezapomenu. Chci poděkovat klukům, jak mě vzali, hrozně moc mi pomohli. Jsem za to rád.“

Jak jste se vůbec dozvěděl, že budete hrát?

„Pan Martinec mi řekl, že ve středu mám jít na trénink, to jsem vůbec ještě nevěděl, že budu hrát. Pak mi oznámil, že mám jít na druhý trénink ve čtvrtek, to jsem už něco tušil. Pak mi řekli, že hraju… Měl jsem neskutečnou radost. To nejde ani popsat.“

Jak jste se cítil na začátku?

„Abych pravdu řekl, neměl jsem ani takovou trému, za což jsem byl rád. Prvním střídáním to z člověka spadne, potom už si jenom užívá zápas. Jsem rád, že jsem mohl klukům i takhle pomoct.“

V patnácti jste nejmladší střelec extraligy, s největší pravděpodobností i celé československé ligy… Jak vám to zní?

„Samozřejmě to zní krásně, jsem neskutečně rád, tohle se jen tak někomu nepoštěstí. Ale hlavně chci poděkovat klukům, že mi pomáhali, povzbuzovali mě. A děkuju jim za to, jak mě vzali.“

Co byste řekl ke gólu?

„Chajda (Chalupa) to nahodil před bránu, odrazilo se to ke mně, já jsem to z otočky střelil do betonu, pak se znovu odrazilo, potom jsem měl prázdnou bránu. Takže už snadná práce.“

Takže se vám potom hrálo líp?

„Určitě když dáte gól, sebevědomí se vám zvedne. Což mi hodně pomohlo.“

Máte nějaký výhled, jak byste mohl v extralize nastupovat dál?

„To nemůžu říct, vůbec nevím. Chtěl bych odehrát co nejvíc zápasů, co půjde. A hlavně klukům co nejvíc pomoct, abych tam nebyl jenom tak na doplnění. V každém střídání udělat co nejvíc práce. A pomáhat mužstvu.“

Jak jste si užil děkovačku?

„Bylo to poprvé, co jsem takhle mohl poděkovat fanouškům. Jsem jim za to vděčný. Chtěl bych jim fakt poděkovat. Jsme rádi za dva body.“

Pomohlo vám i to, že se vám daří v juniorce, v níž jste se trefil desetkrát ve dvanácti utkáních?

„Taky. Protože když se hráči daří, má víc sebevědomí. Takže to určitě mělo vliv. Jsem rád, že se mi daří v juniorce, teď jsem se dokázal prosadit i v áčku. Což je neskutečný zážitek. Super.“

Je to velký rozdíl?

„Silově neskutečně, hráči jsou tady vyspělí. Moc se to nedá srovnat. Seniorský hokej je na jiné úrovni, jsem rád, že jsem do něj takhle mohl nakouknout a zahrát si.“

Musí vás rodiče držet při zemi? Aby vám to nestouplo do hlavy?

„Myslím si, že to zvládnu sám… Jsem rád, že se to takhle povedlo.“

Takže máte povahu, že nelítáte v oblacích?

„Myslím si, že jo. Když člověk dá gól, nemyslím si, že jsem najednou mistr světa. Je třeba pořád makat dál. A hrát, jak hraju teď.“

V hledišti jste měl rodinu, že?

„Přijeli rodiče i ségra. Je super, že mě takhle podpořili. Jsem jim vděčný.“

Kam půjde památný puk?

„Někam na poličku. Ještě s mamkou musíme vymyslet, kde přesně to bude.“

Co vám říkal kouč Martinec?

„Měl obrovskou radost, že se mi to povedlo. Všichni hráči říkali, že mají radost za mě. Jsem jim vděčný.“

Jaký máte další sen? NHL?

„To je hodně daleko. Musím tvrdě pracovat jako doteď. A uvidíme.“

Nejmladší střelci české extraligy Adam Novotný (13. 11. 2007) 15 let a 327 dnů

6. 10. 2023 (Kladno-Hradec Králové 3:4p/první gól – 8. kolo) Rostislav Olesz (10. 10. 1985) 16 let a 11 dnů

21. 10. 2001 (Slavia-Vítkovice 6:4/třetí gól (1+1) – 16. kolo) Jan Myšák (24. 6. 2002) 16 let a 89 dnů

21. 9. 2018 (Pardubice-Litvínov 2:6/první gól (1+0) – 3. kolo) Dominik Kubalík (21. 8. 1995) 16 let a 142 dnů

10. 1. 2012 (Plzeň-Č. Budějovice 6:4/čtvrtý gól TS – dohrávka 18. kola) Jaromír Pytlík (25. 9. 2001) 16 let a 157 dnů

1. 3. 2018 (Vítkovice-Hradec Králové 4:2/první gól zápasu – 50. kolo) Pavel Zacha (6. 4. 1997) 16 let a 160 dnů

13. 9. 2013 (Třinec-Liberec 1:4/první střela, první gól zápasu – 1. kolo) Jakub Brabenec (11. 9. 2003) 16 let a 160 dnů

18. 2. 2020 (Brno-Hradec Králové 2:1/první střela, první gól zápasu – 46. kolo) Patrik Štefan (16. 9. 1980) 16 let a 186 dnů

21. 3. 1997 (Sparta-Č. Budějovice 5:2/druhý gól – 5. z. čtvr) Vojtěch Polák (27. 6. 1985) 16 let a 198 dnů

11. 1. 2002 (Sparta-Karlovy Vary 3:1/první gól – 39. kolo) Tobiáš Handl (2. 7. 2002) 16 let a 230 dnů

17. 2. 2019 (Olomouc-Litvínov 4:5p/třetí gól – 45. kolo)

