ONLINE: Ilves - Pardubice. Dynamo startuje v play off Ligy mistrů

Hráči Pardubic se radují z gólu do sítě Vítkovic • ČTK / Ožana Jaroslav

V odstartovaném play off hokejové Ligy mistrů se představuje další český účastník. Hokejisté Pardubic, kteří momentálně vládnou základní části extraligy, se pokoušejí i v Champions Hockey League dojít co nejdál. Už v premiérovém osmifinále ale naráží na silného soupeře – Ilves Tampere. Finský tým, ze který válí útočník Petr Kodýtek, má podobné ambice a rozhodně by rád využil výhody domácího prostředí v úvodním střetu s Dynamem. Naváže výběr kouče Václava Varadi na Třinec a Vítkovice? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.