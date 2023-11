Skvělá otočka Pardubic v Tampere. Radil šokoval golfákem: Měl jsem kliku

Hokejisté Pardubic nastupují premiérově do play off Ligy mistrů • twitter.com/@HCPCE

Jednička Pardubic Roman Will nastupuje do prvního osmifinále play off Ligy mistrů • twitter.com/@HCPCE

Hokejisté Pardubic si po skvělé otočce v Tampere vezou do domácí odvety v osmifinále play off Ligy mistrů cenný náskok • twitter.com/@HCPCE

PŘÍMO Z TAMPERE | Ochutnávka pardubického play off, jako když kousnete do šutru! Dynamo vyšláplo v osmifinále Ligy mistrů slušně, porazilo Ilves Tampere 3:1. Ve Finsku ukázalo velký progres na konci zápasu. S náskokem pracovalo velmi účelně. Zamklo vrata. „Myslím, že víc a víc začínáme chápat, co je třeba,“ poznamenal útočník Lukáš Radil. Sám se vytáhl dvěma góly a bacha. Střílí i golfákem!

Z pardubické kabiny duněl hit Dalibora Jandy. Chraplavý hlas hlásil, že „hráli jsme kličkovanou“. Byl to vzkaz, že všechno vyšlo podle plánu. Kličkovaná? Místy rozhodně. Dynamo bylo lepší než druhý celek finské ligy. Sice prohrávalo po akci Šimona Stránského. Ale pak ukázalo několik věcí, které do něj trenér Václav Varaďa hustí. Play off režim, ano, jde ho nakopnout i v listopadu.

„Prohrávali jsme 0:1, ale přišlo mi, že nás to ještě víc nakoplo,“ komentoval obrat Lukáš Radil. Sám dal dva góly, jeden přidal Tomáš Zohorna. Pardubická formace číslo dva chytla slinu. Radilovo vyrovnání bylo celkem specifické. Vedle Jaromíra Jágra vás napadne on, kdo nesází góly golfákem. Ale puk se mu postavil na hranu, tak do něj z velké dálky praštil.

Rána jak z děla! Stejně šokovalo, že má tohle zakončení v rukávu. „Naposledy jsem se takhle trefil minulou... válku,“ usmál se. „Ne, je to dlouho. Možná fakt někdy v osmé třídě naposledy. Měl jsem kliku, jak se puk postavil,“ přidal vážně.

Při vedení 3:1 pak naskočilo zásadní téma. Pardubice dvougólový náskok dovedly párkrát ztratit, jako kdyby neuměly přepnout do režimu, že dál není potřeba náskok zvyšovat.

Ve Finsku byla vidět ale změna, stejný kousek jako před reprezentační pauzou ve Vítkovicích, kde Dynamo skoro celý zápas drželo 1:0. Teď prakticky to samé. „Bylo vidět, že se Ilves zlepšil, několikrát nás zamkli. Nevyndali jsme občas puky a udělali si to těžké. Ale i přesto tam byla možná jen jedna vážnější situace. Jinak jsme jim nedali žádnou velkou šanci, nepropadli jsme,“ pochvaloval si posledních dvacet minut trenér Václav Varaďa.

Pardubice ukázaly velkou koncentraci na úspěch. Pro ně až netypickou. „Jasně. Pracujeme dál, biflujeme se další věci a tohle je taky chvíle, která bude lámat vyrovnané zápasy. Hodně jsme tady chtěli uspět a vytvořit si dobrou půdu pro další zápas,“ přidal Varaďa.

To by bylo, Dynamo je pro domácí odvedu dva góly v plusu. „Myslím si, že se to začínáme víc a víc učit, chápat, co je potřeba. Když vedeme, je potřeba hrát dál důsledně hlavně v obraně, nic nevypustit,“ komentoval závěrečnou třetinu i Radil.

Pardubice se zatáhly, přestaly se tolik hrnout dopředu. Posunuly se, samy věřily, že v defenzivě nepřijde kráter. Celkově se pro ně jednalo o dost zvláštní den. Moc často se nestává, aby hokejista musel vstávat kvůli večernímu zápasu v šest ráno. „Mám rád spánek do devíti. Řekl bych vám, že mi tohle moc nevyhovuje, ale…“ usmál se Radil. „Evidentně nám to svědčí,“ přidal.

Opravdu z toho nebyl problém. Vlastním letadlem se tým dopravil do Tampere přímo z Pardubic, šetřil čas, kde se dalo. Kvůli režimu, že ho teď čeká další zápas v pátek, Varaďa rozhodl, že tým přespí ve Finsku, kvalitně si odpočine po zápase. „Hráli jsme si s tím režimem opravdu hodně,“ přikývl kouč. „Měli jsme prostor na regeneraci, oběd, hodinu pauzy. Ladili jsme všechno tak, aby kluci měli během dne dvě tři hodiny na odpočinek. Jsme moc rádi, že tady můžeme zůstat a nachystat se na pátek,“ myslel Varaďa už na extraligu.

Ve čtvrtek se s týmem vrátí a v pátek je na programu cesta do Plzně. „Znovu se tam pojedeme vydat na maximum,“ dodal trenér.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:49. Meskanen Hosté: 17:39. Radil, 21:35. Zohorna, 34:14. Radil Sestavy Domácí: Málek (Gunnarsson) – Lancaster, Mašín, Clendening, Friman, Latvala, Parikka, Pelli, Bau – Meskanen, Palve, Suomi – Ikonen, Mäntykivi, Könönen – Ratinen, Kodýtek, Stránský – Päkkilä, Gregoire, Alvarez. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, Musil, Košťálek, Dvořák, Kolář, Vála, Bučko, Paulovič – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna, Kousal – Kaut, Musil, Cienciala – Vondráček, Poulíček, Mandát. Rozhodčí M. Linde, K. Hinterdobler – O. Hautamaki, J. Thomann Stadion Tampere Deck Arena (Tampere). Návštěva 3 538 diváků

