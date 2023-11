WILLdřený postup, Dynamo slaví. Varaďa naznačil plány s oslabením

První sérii play off pod Václavem Varaďou Pardubice zvládly. Ale i když si z Tampere dovezly dvougólový náskok, stejně si v odvetě musely hrábnout. Minutu a půl hrály ve třech, kde můžete dostat klidně tři góly. Ale přežily, remíza 2:2 je posouvá do čtvrtfinále Ligy mistrů. „Tohle jde za Willdou,“ chválil brankáře Martin Kaut. Kouč naznačil své plány s oslabením.

Liga mistrů má svoje extrémní pravidlo, v jedné přesilovce si dejte gólů, kolik chcete. Stejně se hráč z trestné nevrátí. Takže pokud dostanete výhodu pět na tři, která trvá minutu a půl? Vyloženě je hřích, když neuděláte nic. Přesně díky tomu ale Pardubice postupují do čtvrtfinále, čelily kritické chvíli, když Ilves dostal velkou výhodu. A nešktrl si.

Vedl 2:1, stačilo se trefit jednou, smazal by už ve druhé třetině náskok Dynama 3:1 z bitvy číslo jedna. Nasypat další góly? Tradá za velkou odvetou v Česku. Ale tady se Pardubice vytáhly, od ubráněného oslabení se postupně začaly zlepšovat.

„Pak ještě v poslední minutě druhé třetiny jeli dva na jednoho, Roman Will šanci vyškrábl. Tam se všechno zlomilo,“ pomalu utřel orosené čelo kouč Václav Varaďa. „Willda nás hodně podržel, my věděli, že kdyby dali v přesilovce gól, pořád hrají pět na tři. Rozhodlo to, stoprocentně,“ chválil muže v masce i Martin Kaut.

Právě on se chodil bít před něj. V oslabení odjížděl na střídačku v předklonu, bránící trojka se vždycky slušně vymáčkla. „Sežrat puk, to je asi jediný, co můžete udělat, snažíte se blokovat, soupeře osekáváte, otravujete. Ale hlavně to jde za Willdou, on nás opravdu podržel, díky němu postupujeme,“ vysekl ještě jednu poklonu Kaut.

Dal i jeden gól, když srovnával na 1:1, k tomu velkou práci předvedl právě v početní nevýhodě. „Kluci to odehráli přesně, jak jsme chtěli,“ pochvaloval si Varaďa. „Máme v oslabení tří proti pěti takový systém, který chceme hrát. Různé varianty volíme pak i podle soupeřů. Potřebujeme vepředu větší hráče s dlouhou hokejkou, kteří čtou hru. Proto jsme teď využívali Tomáše Zohornu, Mateje Pauloviče a Martina Kauta,“ nechal do své kuchařky trochu nakouknout Varaďa.

Will skvělý, výsledek nakonec taky. Jen nějakých pětatřicet minut Dynamo dělalo víc chyb, než je zdrávo. Pohyblivý Ilves si nachystal šancí poměrně dost.

Pardubice nyní jedou v režimu, že hrají prakticky obden a vždycky se děje stejná věc. Každý čeká, že vyhrají. Vždycky. Bezpodmínečně. Nezdar se pomalu rovná senzaci. „Přesně,“ pousmál se Varaďa. „Někdy nás to dožene, přijdou zranění a nemoci. Snažíme se sestavu lepit, teď jsme měli taky nějaké nové hráče. Ale všichni měli velkou touhu postoupit,“ přidal kouč. Druhý zápas v řadě Pardubice odehrály bez Lukáše Sedláka, ale prý by nemělo jít o nic vážného.

Postupem si každopádně řekli o ještě našvihanější program. Odměna zní: další dva zápasy v prosinci navíc. A o Vánocích do Švýcarska na Spengler Cup!

„Mně to spíš vyhovuje. Očekávání jsou velká, takže ze sebe musíme vždycky dostat to nejlepší. V Americe jsme taky hráli dost zápasů po sobě, to není problém. Odpočineme a v pátek jdeme na Kometu,“ vysypal ze sebe Kaut. Pak se zastavil a mrkl: „Tedy uvidíme ten odpočinek, ale asi bychom měli mít volno ve středu.“

Že by kouč prásknul bičem a všechny nahnal z únavy do únavy? Ale kdepak. „Volno samozřejmě naplánujeme, všichni hráči ze zápasu si ve středu oddechnou,“ hlásil kouč. Pak jako kdyby mu bliklo v očích: „Nehrající ale čeká trénink.“

