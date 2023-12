Košťálka mrzely prořídlé tribuny: Překvapilo nás to. Ztráta je hratelná

Hororová první třetina, v jejíž polovině už Roman Will seděl na střídačce a v 16. minutě svítilo na kostce skóre 0:4. Dynamo Pardubice ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Lukko Rauma před nebývale nízkou návštěvou přeci jen zabralo a manko stáhlo, druhým gólem v pokračující přesilovce snižoval na 2:4 Jan Košťálek. Obrat se ale nekonal, domácí mohutně dotahovali až v poslední pětiminutovce, padli 4:6 a v odvetě ve Finsku mají co dohánět. „Jsou to furt jen dva góly, zápas je hratelný,“ nehází flintu do žita ofenzivní bek.

Jak hodnotit takhle nepovedený zápas?

„Těžko. Musíme si říct, co bylo dobře a hlavně špatně. A hlavně probrat první třetinu.“

Proč byla tak mizerná?

„Sami nevíme.“

Skoro jako kdyby se hrálo bez obran, souhlasíte?

„V první třetině jsme prostě zaspali a dali jim góly zadarmo. Takové tutovky prostě museli dát, pak jsme se těžko vraceli.“

Roman Will v 10. minutě odjel na střídačku, to se nestává často. Neměl dneska svůj den?

„Spíš my jsme mu na začátku moc nepomohli. Dali jsme jim vyložené šance, Roman to měl hrozně těžký.“

V pokračující přesilovce jste se ale dostali z nejhoršího, vy jste snižoval na 2:4. Čím to, že jste si nepřenesli aktivitu do druhé části?

„Nevyšly další přesilovky, i když šance byly. V kabině jsme si říkali, že se musíme zvednout, tlačit se víc do brány. Věděli jsme, že pokud dají šest gólů, my musíme dát víc.“

Běžně na vás chodí osm, někdy i deset tisíc fanoušků. Dnes s bídou polovina a jindy v lize mistrů to není o moc lepší. Cítí tohle hráč na ledě, že ho tribuny tolik neženou?

„Obzvlášť tady je to znát. Když je plnej barák, je to úplně o něčem jiným. Jenže když přijdou čtyři tisíce, tak mi přijde, že tady pomalu nikdo není. S klukama jsme se o tom bavili, byli jsme překvapený.“

Že liga mistrů fanoušky neláká?

„Přesně, že je neláká vidět zahraničního soupeře, jiný hokej. Nevím, doufám, že ještě budou moct přijít na další zápas.“

Hráli jste předtím s Ilves Tampere, které finskou ligu vede, jak vypadala příprava na devátý tým Liigy?

„Něco jsme si k nim řekli, ale extra jsme je nerozebírali.“

Z mizerně rozehraného zápasu jste se skoro vyhrabali, 4:6 není úplně beznadějný výsledek. Co udělat v odvetě jinak?

„Jsou to furt jen dva góly, zápas je hratelný.“

Absolvujete čtyři duely v osmi dnech, změníte něco proti Budějovicím a Litvínovu?

„Uvidíme, musíme se připravit a říct si k tomu. Ale to až zítra.“

Nebudou chybět síly? Nasadili jste proti Raumě prakticky to nejsilnější, žádná z opor neodpočívala.

„Nemá kdo odpočívat, hrajeme obden, ale zápasy musíme zvládat. V play off to bude úplně stejný.“

Našel byste dneska jednu, dvě věci, ve kterých vás soupeř převyšoval?

„Hlavně myslím, že dneska na tom byl líp bruslařsky.“