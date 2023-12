Mueller už si našel nové angažmá, těšit se na něj můžou Pardubice

Americký snajpr Peter Mueller se po rozvázání smlouvy s Vítkovicemi stěhuje do Švýcarska • Pavel Mazáč / Sport

Vítkovičtí hokejisté oslavují postup do semifinále, o který se gólem postaral Peter Mueller (vlevo uprostřed) • Michal Beránek / Sport

Peter Mueller se zdraví s bývalými spoluhráči z Brna poté, co jim ukončil sezonu • Michal Beránek / Sport

Vítkovický střelec Peter Mueller oslavuje postup do semifinále s trenérem Milošem Holaněm • Michal Beránek / Sport

Peter Mueller si po konci ve Vítkovicích našel nové angažmá. Podle informací iSport.cz míří do Švýcarska • Pavel Mazáč / Sport

Kolem 35letého útočníka byly vždycky velké vášně. Za způsob, jakým v extralize demoloval obrany soupeřů Komety a nacházel díry v postavení brankářů, sbíral samé superlativy. V Brně s jeho nákupem před pěti roky udělali terno (102 gólů a 222 bodů ve 193 utkáních). Vítkovice už méně (27 branek a 56 bodů v 66 zápasech) a cesty obou stran se minulý týden rozešly po roce a půl. A nešlo zrovna o idylický odchod. Mueller si o rozvázání smlouvy řekl sám, v Ostravě už nehodlal pokračovat. Ze sportovních i rodinných důvodů. „Kdo nechce bojovat za Vítkovice a za všechny kluky z kabiny, tak ať tady není,“ dal kapitán Dominik Lakatoš najevo, že o Američana nestojí za každou cenu.

Muellerovi mělo mj. vadit, že k sobě ve Vítkovicích nedostal centra, jakého by si představoval. A který by mu dokázal připravit víc kvalitních palebných pozic. Minulá sezona byla v pohodě, v té stávající však ostravský soubor klopýtá a Muellerovi došla trpělivost.

Rozzáří své renomé v Ambri?

Mohl by. Třeba proto, že dotyčný adept na post Muellerova centra má český pas. Michael Špaček platí za kreativního středního útočníka, jednoho z nejlepších v celé lize. Z druhé strany i on by uvítal mít vedle sebe někoho, kdo je schopen realizovat jeho často neotřelé nápady.

Šestadvacetiletý Špaček je s 24 body (7+17) momentálně osmý v bodování švýcarské NL. Klub z tisícihlavé obce Quinto v kantonu Ticino, kde se mluví italsky, se nyní ocitá na devátém místě tabulky. Jeho největším problémem není ani tak útok jako defenziva, s 83 inkasovanými góly je třetí nejhorší v lize.

A i na vyztužení defenzivy v Ambri myslí. Společně s Muellerem by se měl stejným směrem vydat z Košic kanadský bek Alex Breton, ovšem jen na Spengler Cup. Je to však velice zajímavý hráč i pro případné angažmá v české nejvyšší soutěži (4+14 ve 24 utkáních slovenské extraligy).

S návratem Muellera do Česka to tak horké nejspíš nebude. O to zajímavější bude sledovat vánoční duel Pardubic (26. prosince) s Ambri na Spenglerově poháru v Davosu.