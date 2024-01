Prčíkova oslava bronzu? Do montérek, hraješ semifinále hokejové Ligy mistrů

S dvoubrankovou ztrátou půjdou Vítkovičtí příští úterý do odvety semifinále Champions Hockey League. Doma podlehli švédské Skelleftee 2:4. Po návratu z bronzového mistrovství světa do 20 let do hry naskočil i devatenáctiletý obránce Matěj Prčík. Naopak švédská hvězda budoucnosti – Axel Sandin Pellikka kvůli zranění z šampionátu hrát nemohl.

Fanouškům po hymnách a slavnostním nástupu ukázali bronzové medaile z juniorského mistrovství světa. Pak si rozdělili role. Útočník Matěj Přibyl se v reprezentačním dresu mezi přestávkami podepisoval zájemcům, trenér Pavel Trnka se vrátil na vítkovickou střídačku a obránce Matěj Prčík se postavil do čtvrté obrany. Vedle Radka Jeřábka.

„Ceremoniál byl hezký, ale já už jsem se snažil spíš soustředit na zápas,“ popisoval obránce Prčík. „Mistrovství světa bylo úžasné, celý tým na to bude pamatovat do smrti, fakt neskutečné. Ale teď je zase třeba jít do práce, není čas na oslavy. Zase do montérek!“

Prčík původně počítal s tím, že se po ceremoniálu půjde společně s Přibylem podepisovat fanouškům. Nakonec ho trenéři poslali do semifinále CHL. „Měli jsme dva dny volna na odpočinek, byl jsem už na rozbruslení, dalo se to,“ popisoval. „Liga mistrů je proti šampionátu něco jiného, nedá se moc srovnávat. Trošku mi trvalo hru zkorigovat, byl jsem teď zvyklý na něco jiného. Bylo to silovější, rychlejší. Švédové hodně bruslili, napadali, ukázali kvalitu.“

Devatenáctiletý bek odehrál 12:21 minut čistého času, byl důrazný a poměrně sebevědomě puky rozehrával. Jednou si dovolil i parádičku, když puk poslal otočený čelem k zadnímu mantinelu zadovkou pod nohama napadajícího soupeře spoluhráči.

Také však byl u dvou inkasovaných branek. V 6. minutě se po souboji u mantinelu nestačil on, ani Jeřábek, vrátit a zcela osamocený Linus Lindström pohodlně otevřel skóre. „Bohužel jsme nedostali puk z pásma, vyplaval a nestihli jsme se už vrátit,“ pokrčil Prčík rameny. „Od soupeře to byla dobře sehraná situace.“

Ve 26. minutě pro změnu mladý bek přišel o hokejku. Dlouho bezradně čekal, než mu útočník Valentin Claireaux podal svoji. Když už se jí, byť v opačném gardu, dočkal, tak Pär Lindholm ze slotu zakončil na 2:3. „Bohužel. Hokejka se mi při střele zlomila a na ledě byli přede mnou tři praváci... Nešťastná náhoda, stalo se.“

I tak se Matěj Prčík od fanoušků dočkal alespoň drobného ocenění. V hlasování o nejlepšího hráče Vítkovic se dostal na druhé místo. S Dominikem Lakatošem a Rastislavem Dejem dostali nejvíc hlasů. „Ano? To jsem na kostce ani nepostřehl, to je pro mě novinka. Škoda, gól navíc by nám do odvety pomohl. Ale nic není ztracené, poletíme do Švédska s tím, že semifinále otočíme.“

Věří tomu i kapitán Dominik Lakatoš. „Byly tam pasáže, kdy jsme byli rovnocenným soupeřem, bohužel to za mě zase rozsekla druhá třetina,“ hodnotil Lakatoš. „To je snad už desátý zápas, co druhou třetinu odehrajeme, nechci říct laxně, ale... Nevím, jak to popsat. Dostáváme v této části góly a pak to musíme honit. I tak do odvety pojedeme s tím, že chceme postoupit.“

Vítkovický kapitán sice nebyl spokojený s druhou třetinou, ale klíčový moment semifinále byla už 12. minuta. Vítkovičtí v tu chvíli vedli 2:1 a měli přesilovku. Místo odskočení dostali po sérii nedorozumění v rozehrávce branku na 2:2.

„To byl zlomový bod všeho,“ přitakal Lakatoš. „Musíme si v přesilovkách pomáhat a my se tím takto sami zbytečně srazíme. Naše přesilovky teď nejsou ideální, ale pracujeme na nich. Kvalita soupeře je obrovská, ale když budeme hrát jednoduše, všechno házet do brány a rvát se do ní, tak tam nějaké škaredé góly spadnou. Věřím, že budeme v odvetě úspěšní,“ dodal kapitán Vítkovic.