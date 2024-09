Sparto, bacha! Lovci lebek z Fehérváru vyráží do Prahy. Smejkal zatím out

V nadsázce řečeno, kdo má rád jatka, neměl by v sobotu vynechat cestu do pražské O2 areny, kde je k mání druhý díl Champions League. Těžko očekávat, že se soubor hostí pokusí z ničeho nic vytasit s atraktivní kombinační hrou. Maďarské tlupě jsou bližší agresivní ataky, ve čtvrtek s nimi vskutku nešetřila.

Už po třinácti sekundách první třetiny odpochodoval do kabiny zadák Tim Campbell za děsivý výpad na hlavu Romana Červenky. Disciplinární komise jeho zákrok potrestala, Kanaďan si v sobotu proti Spartě nezahraje. Červenka se ve třetí části do sestavy vrátil, na rozdíl od Jiřího Smejkala, jemuž se Slovinec Anže Kuralt rozhodl rozšmelcovat koleno.

Rozporuplně vystupující výběr ze Székesfehérváru se čtyřmi Kanaďany, třemi Američany, ale i s Rumuny a Finy na soupisce padl jednoznačně 0:7 a nyní chystá „taktiku“ na druhý velký extraligový klub. „Přímo osypky nemáme, ale víme, že si musíme dávat pozor. Tohle není ideál… Liga by se na tyhle věci měla zaměřit. Některé zákroky byly úplně zbytečné,“ reagoval pro web iSport.cz Tomáš Divíšek z tábora Sparty.

Trenérům Grossovi, Stavjaňovi a Vejvodovi po zhlédnutí špíny z Pardubic jistě prolétlo hlavou, zda preventivně nešetřit některé plejery a nevystavovat je zbytečně manýrům maďarských lovců lebek. „S trenéry jsme se o těch věcech bavili, je na nich, zda případně upraví uvažovanou sestavu. Každopádně si na to musíme dávat pozor, v takových utkáních nechcete nikoho ztratit. Běží třináctá vteřina a hned takový zákrok… To mi úplně nedává smysl,“ kroutí hlavou Divíšek.

Proti fungování exotického týmu v prémiové soutěži nic nenamítá, vadí mu však styl, jakým se Fehérvár prezentuje. Tahle reklama samozřejmě škodí celé Champions League.

„Beru, že si účast v Lize mistrů zasloužili, ovšem jejich přístup mi nedává logiku. Kdyby se snažili hrát hokej, rád se podívám, jak vypadá v maďarském podání. Ale zvlášť na začátku sezony takovéhle způsoby boje na led nepatří,“ diví se sportovní ředitel Sparty podivně nadrženému protivníkovi.

Divíškovi je jasné, že po čtvrteční premiéře s Tapparou Tampere (1:2n) v sobotu uvidí jiné představení. A bude rád, když na konci nebude sčítat padlé. „S Tapparou to byl hodně dobrý zápas, v sobotu budeme svědky asi něčeho jiného.“

Mezitím v Pardubicích zjišťovali dopad úhony maďarského vnímání hokeje. „Velice tvrdý zápas, občas až na hranici větších a tvrdších faulů mimo hru. Samozřejmě, že takové zákroky do hokeje nepatří, máme dva zraněné hráče. Červus by měl v sobotu proti Tappaře hrát, Smejky se ještě podrobí vyšetřením, u něj věříme, že do týdne bude zpátky,“ rekapituluje sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora aktuální stav klíčových letních posil, na které museli mít hosté spadeno záměrně.

Nehledě na vysokou nebezpečnost útoků na zdraví hráčů zůstávají v Pardubicích nad věcí a nemíní posílat do ústředí CHL silné protestní nóty. „Jsme rádi za vítězství a za potrestané zákroky využitými přesilovkami. Reakce na jejich fauly jsou v gesci disciplinární komise, nikoli v naší. Na ledě to sudí posoudili velice dobře, oba hráči dostali pět minut a do konce a teď je to na někom jiném,“ doplňuje Sýkora.

Také on si představoval odlišnou produkci soka, než jaká byla k vidění v reálu. „Chtěli jsme hrát hokej, ale začalo to jinak,“ připomene bývalý skvělý střelec úvodní vteřiny a Campbellův ošklivý hit. „Červus byl otřesený, šel na šití, přišlo pár dalších těžších zákroků. Ale jak říkám, my se soustředíme sami na sebe, jsme tu od toho, abychom hráli hokej a řešili jen příští zápas,“ dodává Sýkora.

