Pozdní přílet Švédů, čekali na náhradní letadlo. Jak reagoval Třinec?

Švédové měli na ostravské letiště dorazit už dopoledne, aby v Třinci stihli oběd i následnou přípravu k zápasu. Těsně před odletem se však zjistilo, že jejich letadlo má prasklinu v okně. Po delším čekání na náhradní stroj vzlétli až po poledni.

Přistát měli okolo 15:20, tím by se úvodní buly v plánovaných 17:00 stihlo. Čtyřnásobný švédský šampion ale dosedl na ranvej o třicet minut později, krátce před čtvrtou hodinou. „Původně jsme si mysleli, že jestli budou po čtvrté hodině v Třinci, začneme podle plánu. Växjö ale přistálo až v 15:50. To už bylo jisté, že budeme muset začít později. Někteří fanoušci nám vyčítají, proč jsme je neinformovali dříve, ale nešlo to. My sami jsme se to dozvěděli až ve čtyři,“ popisoval tiskový mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.

Předpisy Champions Hockey League říkají, že start utkání lze posunout maximálně o dvě hodiny. Jelikož se švédský tým v Třinci objevil okolo páté, začátek duelu se naplánoval na 18:00. „Těsně před utkáním jsme měli velmi slušně zaplněnou halu, proto jsme trvali na začátku v 17:00. Maximálně se snažíme vyhovět našim fanouškům a moc dobře víme, že některým z nich to zkomplikovalo pozápasové cestování,“ uvědomoval si Kuchař.

Problém byl ale především v tom, že Växjö do Třince nedorazilo o den dříve, jak to doporučuje samotná CHL. „My cestujeme až na výjimky všude po Evropě s denním předstihem, v Česku jezdíme v den zápasu pouze do Vítkovic, Olomouce a Brna. Pokaždé chceme být maximálně připravení,“ doplnil mluvčí.

Dlouhé čekání nebylo příjemné ani pro samotné hráče, kteří do poslední chvíle nevěděli, v kolik se začne hrát a jestli vůbec. „Už ráno po tréninku jsme měli informace, že se něco děje. Člověk měl v hlavě, že se možná ani nebude hrát. Oni to měli jednodušší, protože alespoň věděli, že jsou na cestě a tolik nad tím nepřemýšleli. My jsme od jedenácté do páté nevěděli nic,“ pověděl útočník Patrik Hrehorčák. „Porážku to ale neomlouvá,“ zdůraznil.

Třinečtí mají v Champions Hockey League na kontě pět bodů po třech odehraných zápasech. Další klání je čeká v sobotu, kdy přivítají Fribourg-Gottéron. V úterý 17. září pak začnou nový ročník na ledě pražské Sparty.

