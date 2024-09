Třinec hrál v LM proti 14 hráčům. Byla by ostuda nevyhrát, říká Kurovský

Zvládli to i s obtížemi. Třinečtí hokejisté se přiblížili k účasti v osmifinále hokejové Ligy Mistrů, když na domácím ledě porazili oslabený švýcarský Fribourg-Gottéron 7:3. Hosté přijeli do zaplavané oblasti jen s třinácti hráči do pole a jedním brankářem. Dvě třetiny drželi nerozhodný stav, dvakrát dokonce vedli, ale ve třetí části už český mistr naděloval. „Kluci se na to nevykašlali, jen se nechali unést tempem, se kterým Třinec od druhé třetiny nastoupil. V závěru už nám došly síly,“ věděl český trenér Pavel Rosa, jenž ve Fribourgu působí šestou sezonu.