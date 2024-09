Zadina o duelech v Německu: Nebyl to dobrý výjezd. Teď se chystá na Jágra

Ve středu se Pardubicím hala z velké části zaplní. Ano, přijede Jaromír Jágr se svým Kladnem, ale důvod je jinde. Klub se pochlubil, že prodal rekordní počet permanentek. Jen Dynamo půjde do sezony s německým vykřičníkem, dvakrát těsně prohrálo. „Nebyl to dobrý výjezd,“ zamračeně pronesl kouč Marek Zadina k posledním dvěma zápasům v Lize Mistrů.

Pardubice se vrátily domů z Německa v noci. Kolem deváté večer skočily v neděli do autobusu ve Straubingu a vyrazily směr Česko. Dva zápasy Ligy mistrů, jeden bod. Tour „nach Deutschland“ nevyšla podle představ. Zase ale tým bude ve střehu.

Přesně tohle nastavení dokumentují slova kouče Marka Zadiny. „Doma jsme v Lize mistrů odehráli dva velmi dobré zápasy s aktivním hokejem. Měli jsme šance a proměňovali je. Dvě výhry jsme si zasloužili,“ komentoval, jak jeho tým vypráskal Fehérvár a Tapparu Tampere. Pardubice kralovaly.

Německý led jim ale nesedl. „Odkrylo nám to nějaké jiné věci. Ve hře se opakovaly prvky, které se nám stávat nesmí. Nebyl to dobrý výjezd,“ na rovinu přiznal kouč.

Při porážce 2:3 ve Straubingu odpočívali Roman Červenka s Peterem Čerešňákem. „Nedávali jsme si puky rychle, předržovali kotouče ve chvílích, kdy jsme neměli, a kombinace vázla,“ vysvětlil Marek Zadina.

Ve středu dorazí do Pardubic velká návštěva, na to si můžete klidně vsadit. Ano, přijede Jaromír Jágr s Kladnem, ikona českého hokeje je fit a stihne start sezony. Pořád táhne, teď by měl mít navíc nejlepší formu za poslední roky, zhubnul, myslel na hokej. Ale předpokladem plného baráku není veterán, Dynamo prodalo rekordní počet permanentních vstupenek. Konkrétní číslo na tiskové konferenci nezaznělo, ale na dotaz iSport.cz přiletěla odpověď, že se jedná o více než 60 % kapacity stadionu. Tím pádem je prodáno na celou sezonu přes 6 100 lístků.

„Vyhrát první zápas a najet na začátku na vítěznou vlnu,“ vypálil Zadina, jak se nyní dívá na nový hokejový týden. Ligu mistrů bere jako dobrý výukový materiál: „Poslední dva zápasy nám ukázaly nějaké věci, na kterých potřebujeme zapracovat. Je potřeba respektovat sílu soupeře, německé týmy mají v kádru kvalitní zámořské hráče. Hrály velmi dobře, měly agresivitu i sílu v osobních soubojích. S hráči si všechno rozebereme.“

Kádr má kompletní, chce se koncentrovat už na českou soutěž. Boj o play off Ligy mistrů na Pardubice čeká v říjnu.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE