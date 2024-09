Dědek zvýšil rozpočet Pardubic. Další role? Jsem aktivní majitel, to se ví

Na tiskovce jste říkal, že poslední sezona byla velmi úspěšná. Kdyby následující sezona dopadla pro Pardubice stejně jako minulá, taky zazní, že je úspěšná?

„Šli jsme do finále, vyhráli základní část, hráli finále na Spengler Cupu. Mládež měla medaile, béčko se dostalo do play off. Vždycky chceme vyhrát každý zápas, každou ligu a turnaj, kde hrajeme. Ale je to sport a ne vždycky se dostaneme ke zlaté medaili. Na Spengleru jsme ji taky nevyhráli, ale zanechali jsme skvělý dojem, organizátoři nás pozvali znovu. Naši fanoušci za námi jezdí, Dynamo je značka, kterou budujeme. Cílem je být zlatý. Ale je to sport.“

Pardubice znovu hodně investovaly do posil, přišli Roman Červenka nebo Jiří Smejkal. Je reálné, aby pak takový kolos v Česku neprodělával?

„Před rokem jsem dostal otázku na rozpočet klubu. Bavili jsme se o 300 milionech a zhruba jsme se trefili, dopadlo to s menší ztrátou. Letos máme plánovaný rozpočet cca 350 milionů. Plánujeme ho vyrovnaný, ale záleží to na víc faktorech.“

Třeba?

„Kolik hrajete domácích utkání, kam dojdete, jestli do finále jako posledně. Tam jsme odehráli maximum zápasů doma, což je taky znát, lidi chodí, takže rozpočet vyrovnaný být může. Každým rokem se snažíme značku posilovat. Víme, že donekonečna nejde zdražovat permanentky. Musíme hlavně hrát dobrý hokej, ať fanoušci dál chodí, pracovat na fanshopu a dalších souvisejících projektech, aby peníze mířily do Dynama. My je pak investujeme do mládeže a hráčů, kteří by v extralize nebyli.“

Jste spokojený, kam se váš klub posouvá, od chvíle, co jste do něj vstoupil?

„Jsem. Když tady na tiskovce běžely záběry z extraligy, z Ligy mistrů, ze Spengleru, z našeho charitativního projektu? Odpracovalo se toho hodně, je toho za námi dost. Do historie Dynama jsme se zapsali dobře a posouváme ji. S mládeží je to běh na dlouhou trať, ale máme tam jasně daný směr. S áčkem jsme byli dvakrát šestí, třetí, druzí... Cílem je samozřejmě finále. Budeme bojovat o medaile, jsme ambiciózní klub, říkali jsme to vždycky a tohle nezměníme.“

„Všem, kteří sem přijdou, říkám, že musí být připraveni na tlak. Nemyslím teď tlak od vedení, ale tlak zvenčí od médií, fanoušků a hokejového okolí. Snažíme se starat sami o sebe. Ale snažíme se dělat věci jinak, jsme otevřenější. Možná proto máme tolik kritiků. S tím si ale poradíme, důležitá je vnitřní síla, jít si vlastní cestou a tou si půjdeme. Mám radost, že noví hráči chtějí náš směr sdílet.“

Na tiskové konferenci jste říkal, že se klub každý rok posouvá. Měl by být tím dalším posunem Petr Sýkora na pozici sportovního ředitele?

„Stoprocentně, Petr Sýkora se práci věnuje na sto dvacet procent. Na začátku obstál, o tom jsem přesvědčený. Mám velkou radost, že se takový člověk dostal do vedení a bere práci takhle zodpovědně. Změny zkrátka přichází a budou přicházet dál, na pozici skauta přišel David Pospíšil. Chceme tady mít lidi, kteří chtějí klub posouvat.“

Velké hvězdy jste do klubu vždycky lákal vy. Budete je oslovovat teď dál vy, nebo už jen Petr Sýkora?

„Spolu. Každého hráče máme oskautovaného a bavíme se o něm v širším kolektivu. Většina klíčových hráčů nakonec chce stejně mluvit s majitelem. Mě to baví a neustoupím z toho. Jsem aktivní majitel, o tom se ví. Podle mě je to i naše výhoda, jde i o určitou otevřenost k okolí.“

Dovedl vás Petr Sýkora někdy už přesvědčit o věcech, které jste původně zamýšlel dělat jinak?

„Jsem člověk, který okolí naslouchá. Takže dovedl. Sdílíme s Petrem stejné vize, diskutujeme spolu hodně věcí. Není to tak, že bych si vždycky prosadil svoje, hokej je kolektivní sport, děláme i ve vedení kolektivní rozhodnutí a vždycky za ním stojíme. Ať jde o dobré rozhodnutí, nebo špatné, stojíme za ním jako celek.“

Poslední dobou jste vodili nové hráče kolem Vánoc. Dá se čekat, že Pardubice zase někoho přivedou v zimě?

„Sledujeme trh, jak tým doplnit. Zranění nám zatím žádné problémy nedělají, tak nás nic netlačí. Rádi bychom dali prostor našim mladším hráčům a dál uvidíme. Zatím doplnění aktuální není.“

A není ve výsledku limit, když říkáte, že chcete vodit jen české a slovenské hráče? Třeba brankář Antti Raanta může jít po letech v NHL do extraligy, ale vy se dopředu diskvalifikujete, i když prostředky byste na něj měli.

„Jdeme jinou cestou a zatím se na ní nic nemění. Kdybychom se dostali do nouze a potřebovali kádr doplnit, třeba nám nic jiného nezbude. Ale nechceme cestu měnit. Máme dost českých a slovenských hráčů v Evropě i v Americe, kteří mají zájem hrát v extralize a za Dynamo. Zatím nouze není. Agenti nám volají a nabízejí hráče. V uvozovkách si můžeme trochu vybírat. Jsme ambiciózní, cíle plníme, klub jde správnou cestou.“

