Pardubice v Lize mistrů bouchly, neposunuly se. Co nezvládlo vedení?

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Není fér se teď vysmát Pardubicím, že měly před sezonou megalomanské cíle a chtěly vyhrát všechny tři soutěže, které na ně čekají. Naopak je v pořádku, že s rozpočtem 350 milionů klub prohlásí, že chce úspěch. Hlavně se dostat do play off a pak se uvidí? Moc alibistické na takový kolos. Na druhou stranu současně si musí teď umět vyhodnotit, proč první cíl skončil fiaskem.

Vypadnout z Ligy mistrů ještě před vyřazovacími boji malérem zkrátka je. V minulé sezoně se tým pakoval ve čtvrtfinále, zarazilo, jak nesoustředěně přistoupil k prvnímu čtvrtfinále s Raumou a dostal šest gólů. Dynamo vyletělo, byl to neúspěch. Současný výsledek je ale ještě horší.

Pokud si klub přizná, že se jednalo o blamáž a správně si vyhodnotí proč, má šanci se posunout. Jestli si uvnitř začne lhát, že se bojovalo, ale chybělo štěstíčko v nájezdech, navíc Sheffield má taky svoji sílu, přichází problém. V Anglii prohrála Sparta, když bušila do domácího týmu, ale schytala debakl 1:5, prohrál tam i švédský obr Skelleftea. Rozdíl je, že oba celky si dokázaly nabrat body jinde, když potřebovaly a postoupily dál. Pardubice zářily v prvních dvou zápasech evropské soutěže, kde vypadaly báječně i herně. Pak se vypnuly.

Sheffield je soupeř, který Pardubice v ultimátním zápase porážet musí, když ani nepíply, že by soutěž chtěly odpískat. Hvězdou anglického klubu je například Mikko Juusola, který odehrál dříve v Karlových Varech 18 zápasů a nedal ani gól. Daniel Ciampini se zase neupíchl v Kladně a pakoval se už po osmi zápasech do Bolzana. Celkově má soupeř tým složený z cizinců, kteří neexcelovali v žádné světové TOP lize. Postupně přicházeli z Rakouska, Norska, ze čtvrtých lajn ve Finsku. Úplně na rovinu, nenajdete jediného hráče, o kterém by si Pardubice řekly: To je borec, kterého my potřebujeme a rádi bychom ho podepsali.

Dynamo k zápasu v Sheffieldu nastoupilo s cílem postoupit. Kdo byl fit, nastoupil. Tím pádem si klub vyzkoušel něco, co zažil ve dvou posledních play off. Musíte vyhrát jeden klíčový zápas, jinak je s vámi amen. Nezvládl to v semifinále s Třincem 2023, ve finále 2024 a ani teď v Anglii. Pardubice dostaly takový sedmý zápas nanečisto v říjnu, aby otestovaly svoje možnosti. No a ukázalo se, že nejsou ani o chlup dál než na jaře.

Sedlákova absence je značně znát

Na marodce zůstala esa Sedlák, Červenka a Smejkal. Ale i s Kousalem, Zohornou, Radilem, Kautem, Vondráčkem, Mandátem, Čerešňákem, Musilem, Willem, Hájkem, Dvořákem nebo Šustrem má Dynamo najít cestu k postupu. Na svých postech mají být všichni lepší než nejlepší hráč Sheffieldu.

Můžete namítnout, že klub dojel v téhle fázi na úzký kádr, kdy si nikdo moc nevydechne a pořád se hraje, pořád musíte vítězit. Jenže s nějakým plánem do sezony jdete a musíte počítat s různými alternativami. Pustit rozehrát do jiných extraligových klubů Urbana, Rohlíka a Hrádka zní fajn, ale když vidíte našvihaný zápasový režim, dala se tahle akce spískat klidně až od listopadu, nebo od ledna po Spengler Cupu.

Špatně dopadla sázka na Marka Zadinu, špatně dopadl plán, jak kádr nachystat na dvě podzimní soutěže. Navíc klub stále ještě nenašel trenéra, který by převzal a určil nějaký další směr. Chybí mu minimálně jeden opravdu rozdílový centr, protože absence Lukáše Sedláka až nezdravě bolí. Všechno navíc nyní působí dojmem, že se čeká, jestli náhodou Dynamo nenaskočí na vítěznou éru pod klidem Václava Baďoučka. Nebo, že se čeká, až bude vymodlený kouč volný. S nejvyšším rozpočtem v Česku je až příliš nejasností.

Jestli se v Sheffieldu zranil na delší dobu Lukáš Radil, bude to jen další kyselá vzpomínka na nepovedený podzim.

