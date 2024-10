Stadion Komety už roste. Koncert bude, až tu porazíme Spartu, říká boss

Multifunkční aréna na brněnském Výstavišti je tak trochu jeho dítě. Jeden ze snů Libora Zábranského (51), který se mu zhmotňuje před očima v realitu. „Těch dvacet let asi stálo za to,“ připomněl majitel hokejového klubu své jubileum v čele Komety. „Možná bych měl slavit, že jsem to ve zdraví přežil,“ pousmál se.

Ve čtvrtek po poledni si Libor Zábranský s hráči prošel stavbu, na které se dennodenně maká. Už viděl základy šaten, tribun, posilovny, zázemí klubu. „Je to krásné a ještě krásnější bude, až to bude hotové. To, co vidím na papírech, si představuju naživo,“ prohlásil šéf, jenž věří, že Brno rozjede sezonu 2026/27 v novém luxusním domově. Nic by tomu nemělo bránit. „Podle profíků není žádný skluz,“ podotkl spokojeně.

Těšíte se do nového?

„Možnosti, které poskytne nová aréna, se s těmi stávajícími nedají porovnat. Zázemí bude fantastické, splňující parametry NHL. Máme podporu architektů i města. Hala si na sebe musí samozřejmě vydělat.“

Což znamená i kulturní akce. Kde v tom případě nalezne klub přechodný azyl?

„Dohoda je taková, že když arénu nebudeme moct využívat třeba v době koncertů, budeme v Rondu. (Winning Group Areně) To je vzdálené dva a půl kilometru, logistické problémy nevidíme. Ale jednání o tom, za jakých podmínek tady budeme fungovat, ještě nejsou u konce. Hledá se vhodný režim. Hokej by měl být každopádně to hlavní a Kometa první nájemce i generátor příjmů.“

Co vás zatím na místě nejvíc zaujalo?

„Nejdřív jsem si stoupnul tam, kde bude střídačka.“ (úsměv)

Aby ne. Sám jste říkal, že se na ni vrátíte, až bude mít Kometa k dispozici tuhle arénu.

„Berte to s nadsázkou. Nevím, co bude. Samozřejmě by to mohlo být takové zakončení mého pobytu v Kometě. Ale je to ještě daleko. Teď o tom vůbec neuvažuju.“

Vnímáte motivaci některých hráčů, že by si na Výstavišti chtěli za dva roky zahrát jako domácí?

„Bohužel někteří mají svůj věk, který se zastavit nedá. Ale mladí jako jsou Kosák (Jakub Kos) nebo Kuba Konečný tu vidinu můžou mít.“

Jaký koncert byste chtěl v aréně vidět?

„Komeťácký koncert, když porazíme Spartu.“ (úsměv)

Znamená očekávaný návrat obránce Jakuba Zbořila, že už máte zadní řady pořešené a nikdo další nepřijde?

„Vy mě znáte, my končíme až v lednu. Chci mít co nejsilnější mančaft na play off.“

Přetlak je hlavně v útoku. Všech patnáct forvardů asi nemůže v kádru zůstat, že?

„Máte pravdu, přetlak je teď obrovský a někteří kluci se můžou na určitých postech dublovat. Řešit to budeme. Je to na debatu s trenéry, abychom dospěli k co nejlepšímu řešení pro Kometu a dané hráče. Vše se zavčas dozvíte. V žádném případě ale nepůjde pryč některý z mladých hráčů.“

Koho napadlo vzít zpátky Petera Muellera?

„Byli jsme kontaktu v podstatě po celou dobu. Když se rozhodl ukončit angažmá ve Vítkovicích, nebylo to v tu chvíli na stole. Jsem rád, že je teď tady. Je to top bodový hráč. Viděli jste, že jsme měli problémy s koncovkou. Peter přišel a hned první zápas hrál fantasticky. Myslím, že nám strašně pomůže. Má smlouvu na rok s opcí.“

