Běžel vedle Northuga. Průvodce Třince o cestách s fanoušky a lásce k lyžím

I když po čtyřech zápasech jejich účast v play off hokejové Ligy mistrů ještě nebyla stoprocentní, do hlav se jim začaly vkrádat myšlenky, kam by mohli vyrazit příště. Do Ženevy, Tampere nebo Lahti? Největší přání Ocelářů však bylo jiné: britský Sheffield. Až po výhře 7:3 nad Osvětimí se Třinečtí dozvěděli, že v listopadovém osmifinále budou mít za soupeře Spartu. Pokud ale postoupí, další zahraniční destinace je nemine. Pro jejich příznivce by tak uspořádali celkově osmnáctý výjezd po Evropě. „Samotný zápas je hlavním bodem, důvodem cesty. Program, který pro fanoušky připravujeme, je ale mnohem bohatší,“ popisuje pro deník Sport a iSport.cz průvodce Kamil Novák, jenž nahlíží pod pokličku dlouho plánovaných akcí.

Slezané jsou jedním z nejtradičnějších účastníků Champions Hockey League. Díky pěti titulům v řadě mezi lety 2019 až 2024 startují v evropské soutěži podeváté z deseti sezon. Na venkovní zápasy už sedmým rokem sebou berou i fanoušky pod záštitou Cestovní kanceláře Marted. Hlavními tvářemi jejich výjezdů jsou jednatel cestovky Miroslav Jůva a průvodce Kamil Novák.

„Za CK Marted jsem dlouhé roky jezdil na poznávací zájezdy. Když se pan Jůva rozhodl pořádat první cesty za hokejem, oslovil mě. Od té doby jsem tomu věrný a jezdím pokaždé,“ hlásí Novák.

Za dobrodružstvím se vyráží den před zápasem z mošnovského letiště. Po příletu čekají na hráče, realizační tým i fanoušky autobusy, které míří k hotelům. Okamžitě po ubytování následuje prohlídka města. Při ní se už hlavního slova ujímá průvodce. „Jeho vyprávění je neskutečně poutavé a zajímavé. Dokáže mluvit i hodiny bez papíru,“ chválí Jůva.

„Asi to bude pravda,“ usmívá se Novák. „Živil jsem se tím do svých osmadvaceti let. Pak se mi ale narodily děti a chtěl jsem být s rodinou. Od té doby už jezdím jen párkrát do roka. Od Skotska po Turecko nebo od Gibraltaru po Norsko to mám projeté, takže spoustu informací znám. Na hokejové destinace se dopředu musím podívat, třeba švédská městečka jsou malá. Když se jede do Paříže, Minsku nebo Helsinek, je to snazší, ale i jinde se vždycky něco najde. Člověk si to ale musí vygooglit.“

Večer před utkáním se fanoušci přesouvají do tamních sportbarů, kde se mohou blíž poznat. „Už víme, co od sebe očekávat. První výjezdy byly poměrně komplikované. Logistika pro sto a více osob byla obtížná. Zorganizovat to, ubytovat lidi, dostat je do autobusů, do letadla... Nebylo to jednoduché. Postupem času si to sedlo, dnes už to funguje samo,“ libuje si Novák.

Plánování třineckých výjezdů začíná jen krátce poté, co proběhne los. „V tu chvíli s Mirkem Jůvou přemýšlíme, co bychom mohli udělat, aby to bylo zajímavé. Někdy je to snadné. Když se hraje kousek od Stockholmu, hlavní program se udělá tam. Pokud ale jedeme vysoko na sever, je to těžší, protože široko daleko není nic moc zajímavého. Hokejový zápas je vždycky jasný, my ale chceme, aby naše cesty lidem nepřinesly pouze sportovní zážitek,“ popisuje.

Novák má hokej rád. S oblibou zápasy šestinásobných českých šampionů navštěvuje, avšak jeho srdce směřuje k jinému sportu: „Celý život jsem běžkoval a běžkuji dodnes. Ve čtyřiceti jsem se rozhodl, že si chci splnit určitý cíl, abych nezakrněl. Když nemám před sebou nějakou vizi a bod, kdy musím být ve formě, jsem celkem lenivý. Proto jsem si řekl, že minimálně jednou za rok se zúčastním dlouhého závodu na běžkách.“

Za posledních deset let stihl dvanáct podniků v deseti různých zemích. Nechyběl ani na slavném Vasově běhu ve Švédsku. „Když tam startuje 18 tisíc lidí a všichni se po výstřelu vrhnou do stopy, mám husí kůži. Je to silný zážitek,“ rozzáří se Novák.

Běžecké lyžování je jedním z mála sportů, kde i amatéři mohou startovat po boku největších hvězd. „Když člověk hraje fotbal, těžko si zahraje s Messim. Když naopak basketbal, nebude driblovat vedle LeBrona. Kdežto v běžeckém lyžování jsem startoval i s Northugem. Najednou je z toho úplně jiný zážitek,“ vzpomíná průvodce.

„Nedělám to na výkon, abych skončil pětadvacátý. Na to nemám vybavení, věk ani fyzičku. Jde mi o to, abych dojel v časových intervalech. Vždycky tam jsou kontroly, které je potřeba splnit, abych byl uznán, že jsem absolvoval závod. Teď ale víc sleduju biatlon, protože se mu věnují mé dcery. K běžkám jsem tak přihodil malorážku,“ zakončuje Novák s úsměvem.

