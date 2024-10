Zásadní změna pro český hokej: Ústup cizinců. Větší prostor pro domácí hráče

Tohle téma rezonovalo na všech úrovních. Nejde přitom o revoluci. Ta by vypukla, kdyby za cizince měli být zpětně považováni i hráči, kteří naplnili stanovený počet tří sezon bez přerušení a už se nepočítají do limitu šesti zahraničních plejerů na zápas. Pravidlo se na českém rybníku uplatňuje dlouhé roky. Změna by zasáhla ty, kteří teprve přijdou nebo tříletou lhůtu nestačí naplnit. Cizinci budou cizinci. Jako všude jinde.

APK se na tom shodla, ale nic schváleno ještě není. Návrh musí posvětit taky výkonný výbor svazu. „Pořád můžete uvést na soupisce šest cizinců a ti, co tady už byli aspoň tři roky nebo třetí sezonu dojíždějí, zůstanou dál. Status cizince jim zmizí. Tenhle krok asi má vést k tomu, aby se víc využívali naši hráči a mladí hokejisté. Nevidím v tom žádný výrazný rozpor,“ míní Tomáš Vlasák, sportovní manažer Mladé Boleslavi.

„Doba k těmto změnám dospěla. Nikdo nechce bránit, aby sem chodili cizinci. Na druhou stranu český hokej potřebuje