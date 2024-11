Na Spartu i v Evropě. Čacho ví: Bude to vybičované. Kdy se vrátí Růžička?

Zatímco na jedné frontě to Ocelářům hapruje, na druhé si vedou podstatně lépe. Kontrast mezi třineckými výkony v Tipsport extralize a Champions Hockey League skoro nemůže být výraznější. Do tolik potřebné pohody se mohou uvelebit v ryze českém osmifinále LM proti Spartě. První duel je na programu ve středu v O2 areně. „Spíše bychom chtěli hrát se zahraničním soupeřem. Nicméně play off Ligy mistrů má svou důležitost. Doba, kdy se soutěži nepřisuzoval velký vliv, je pryč,“ ví hlavní kouč Zdeněk Moták.