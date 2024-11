Dohoda s Motorem, návrat po dvou a půl letech. Oceláře posílil odchovanec

Dohoda mezi Motorem a Oceláři se upekla v průběhu reprezentační přestávky. „Jsme rádi, že se Ondra vrací do prostředí, které dobře zná. Ví, jak to u nás funguje, takže by měl dobře zapadnout. Chtěli jsme v útoku zvýšit konkurenci, doplnit kádr. Jsem rád, že se nám to povedlo,“ hlásí pro webové stránky klubu sportovní ředitel Jan Peterek.

Radost z nové tváře má i Zdeněk Moták: „Přichází hráč, který vyšel z těchto poměrů. Já na to hodně dám a slyším. V minulé sezoně se vrátil David Cienciala, teď Ondra. Jsou to chlapci z generace hráčů, kteří jsou ještě docela mladí, ale zároveň toho mají už hodně za sebou.“

Poslední zápas za Třinec odehrál Ondřej Kovařčík 28. dubna 2022, kdy v šestém finále se Spartou pomohl k zisku čtvrtého titulu v klubové historii. Poté spolu s o rok mladším bratrem Michalem kývl na nabídku z Finska.

Štace v Jukuritu se sourozencům povedla. Zatímco Ondřej pomohl 60 kanadskými body v 98 zápasech, Michal byl na tom statisticky ještě lépe, za což si vysloužil nominaci do národního týmu pro MS v Praze. Šanci na zlatém šampionátu ale nedostal, v zápisníku kouče Radima Rulíka zůstal pouze mezi náhradníky.

Hokejové cesty bratrů Kovařčíků se poprvé rozdělily v létě, kdy Michal podepsal v Kärpätu Oulu a Ondřej se vrátil do Česka. Na stole mu přistála lukrativní nabídka z Českých Budějovic, kterou neodmítl. Nyní se bez protihodnoty vrací domů.

„O Ondru projevil zájem Třinec, ke kterému má z minulosti velký vztah, my jsme si zhodnotili všechna pro a proti jeho odchodu a rozhodli jsme se ho do Třince pustit. Peníze, které se nám uvolní tímto odchodem, budeme v budoucnu investovat zpět do kádru,“ míní sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Na jihu Čech Kovařčík zasáhl do sedmnácti utkání, v nichž nasbíral 3 branky a 5 asistencí. Na ledě trávil v průměru 16 minut na zápas, větší porci bodů v Motoru seskupil jen kanonýr Milan Gulaš.

Právě s produktivitou potřebují Oceláři pomoct. Dali jen 42 gólů a s dvaceti body se krčí na dvanáctém místě tabulky. V průběhu října prohráli šest z osmi utkání, čekání na tříbodovou výhru přerušili až začátkem listopadu v moravskoslezském derby s Vítkovicemi. Těsně před Karjala Cupem však podlehli Mladé Boleslavi 2:3.

Teď ve Slezsku věří, že Kovařčíkův příchod situaci otočí. „Jsme rádi, že se povedlo jej získat. Doufám, že my pomůžeme Ondrovi a Ondra pomůže nám,“ věří Moták.

Ke světlejším zítřkům by Třinecké mohl nasměrovat i klíčový útočník Martin Růžička, který po vleklém zranění ramene začal s mužstvem naplno trénovat.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE