ONLINE: Sparta - Třinec. České týmy se rvou o postup v play off Ligy mistrů

Duel, který hokejová Liga mistrů nepamatuje. Poprvé v historii nadnárodní soutěže se proti sobě utkávají české týmy. Sparta vs. Třinec. Dva rivalové, kteří se obzvláště v posledních letech často střetávají v extraligovém play off, se nyní pokoušejí jeden druhého vyřadit v osmifinále Champions Hockey League. První zápase se hraje v O2 areně. Za Oceláře by měl nastoupit čerstvý navrátilec Ondřej Kovařčík. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.