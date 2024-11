Kurovský provokoval kotel Sparty: Chtěl jsem je umlčet. Man. City by táhli

Špičkou brusle ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Až příští středu vyrazí Sparta do dračího doupěte, poveze nadějný náskok 4:1. Rozhodl o tom souboj českých týmů v Praze, který domácí s přehledem opanovali. Oceláři marně zkoušeli zažehnout oheň ve vysoké peci, ze které vypadlo už pět domácích titulů v řadě. Mistr dál připomíná spíš těžce havarovaný stroj, renovaci nepřinesla ani reprezentační pauza. „Zaspali jsme start,“ smutnil jediný střelec hostů Daniel Kurovský.

Koncert z první třetiny v O2 areně sledovalo 7689 diváků. Repríza posledního semifinále extraligy táhla víc než kterýkoliv z dosavadních tří domácích duelů Sparty v CHL.

Ve srovnání s nejvyšší českou soutěží přesto pád do návštěvnického suterénu, kde minimem Pražanů zůstává osm a půl tisíce fanoušků v utkání s Karlovými Vary ze začátku základní části. Ve zbylých případech dorazilo vždy přes deset tisíc příznivců.

To ukazuje na omezenou atraktivitu celoevropského podniku, kde se srovnávají nejúspěšnější mančafty starého kontinentu. „Kdyby přijel Manchester City, asi přijde víc lidí,“ pousmál se domácí útočník Pavel Kousal. „Snad se to do budoucna změní. Extraliga je pro fanouška atraktivnější, a i když jsme hráli zrovna s Třincem, Liga mistrů zatím úplně netáhne.“

A to ani v situaci, kdy má Sparta dobrou šanci na účast v elitní osmičce a hraje na nejhonosnějším českém stadionu, což značí nutnost přemalovat led a nalepit pozměněné reklamy na mantinely. Neoblíbeného protivníka posledních let, kterého letos vyzve hned čtrnáctkrát, zadusala do ledu během necelých dvanácti minut. Postupně se prosadili Tomáš Hyka, Kryštof Hrabík a také Kousal.

V extralize aktuálně dvanáctý Třinec se na zápasový restart svědomitě připravoval, přesto nedokázal pražské ofenzivě čelit. „Potrénovali jsme kvalitně, ale neodpovídalo tomu, co jsme předváděli na začátku. Když vzpomenu na předchozí sezony, většinou jsme vedli a hráli, co jsme potřebovali. Letos pořád něco doháníme, opouštíme systém, který máme propracovaný. Z toho pramení chyby,“ argumentoval Kurovský, který dokázal v přesilové hře snížit pouze na 1:3.

Oslavu si pak užil v provokativním stylu před domácím kotlem. „Sparťanští fanoušci na mě něco řvali už předtím, chtěl jsem je umlčet. K hokeji to patří,“ pověděl k vyhrocené situaci.

Třinec se po trefě čahouna nadechoval k návratu do zápasu. Faulem Ondřeje Mikliše obdržel vítanou šanci v další početní převaze. Jenže kombinace vázla, gólové hody nespustil ani Ondřej Kovařčík, jemuž debut ve staronovém dresu nevyšel. Soupis nebezpečných zbraní Ocelářů začínal a končil u osmnáctiletého Petra Sikory, který si však cestu přes urostlou obranu Sparty klestil těžce.

Když už se hosté dostali do atraktivních situací, byl proti navrátilec v brance Jakub Kovář. „Všichni víme, že je výborný gólman, dal se dohromady. Věděl, co je potřeba udělat, aby se do zápasové formy dostal. Možná mohl naskočit i dřív, ale ještě si nechal čas. Chytal výborně,“ chválil kolegu za maskou Kousal.

I díky němu ponesou sparťané do odvety velmi slibný náskok. Na slezského soka vyzráli potřetí v sezoně, pomalu si vybírají splátky za nezdary z extraligového finále 2022, čtvrtfinále 2023 a semifinále 2024. Přesto hokejisté z hlavního města tuší, že ty nejdůležitější bitvy mají teprve před sebou. Oceláře nelze odepsat ani v osmifinále CHL.

„Tentokrát nám spadlo víceméně všechno. Když budeme hrát v Třinci stejně, bude to nejlepší. Minulý rok jsme ho porazili čtyřikrát, ale play off je něco jiného. Ocelářům se teď celkově moc nedaří,“ uvědomil si bolavý stav velkého rivala Kousal.

NEJNIŽŠÍ NÁVŠTĚVY NA SPARTĚ (2024/25)

Fehérvár (CHL) - 4779

Bremerhaven (CHL) - 5018

Tappara (CHL) - 5533

Třinec (CHL) - 7689

K. Vary (TELH) - 8539